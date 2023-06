Altmaier piange a dirotto dopo aver battuto Sinner: “Voi non sapete cosa c’è dietro” Al Roland Garros impresa di Altmaier che ha battuto Sinner. Dopo la fine della partita crollo emotivo del tennista tedesco.

A cura di Marco Beltrami

Daniel Altmaier si è reso protagonista di una vera e propria impresa al Roland Garros battendo Jannik Sinner. Dopo una battaglia di più di cinque set il numero 79 al mondo ha conquistato il terzo turno dello Slam parigino in una giornata che sicuramente non dimenticherà mai.

La sua reazione dopo la conclusione della partita è stata emblematica: un fiume di lacrime per il tennista tedesco, prima in panchina e poi al momento dell'intervista. Difficile reggere ancora l'emozione dopo aver annullato due match-point all'azzurro, anche con un pizzico di fortuna, e rispedito al mittente i tentativi di ritorno in gioco di Jannik Sinner abile ad annullare 4 chance per la vittoria.

La sua però è stata una prestazione perfetta, con un'intensità e una qualità notevoli contro un Sinner che forse ha accusato anche un pizzico di stanchezza. Ecco allora l'esplosione con buona pace delle telecamere mentre tutto il pubblico gli riservava una standing ovation e urlava il suo nome a gran voce.

Non riusciva a parlare durante l'intervista con la padrona di casa Bartoli, Altmaier che una volta calmatosi ha provato a spiegare le sue emozioni. Come è riuscito ad ottenere un risultato così importante? Con la voce quasi tremante il tedesco ha svelato: "Ci sono riuscito perché adoro il gioco del tennis. Negli ultimi mesi con il mio team ci siamo sforzati tantissimo. Voi ci vedete giocare ma tutto questo avviene grazie a quello che non si vede, ovvero un lavoro di squadra".

Come è riuscito Altmaier a restare freddo in un match che è stato un rollercoaster di emozioni con rapidi capovolgimenti di fronte: "Come sono complicati quei momenti? Quello che uno può fare e mantenere una visione reale è lottare su ogni singolo punto. Non so se sia un match storico ma è sicuramente una partita da ricordare". E infine un messaggio per tutti: "Io adoro la terra battuta e questo pubblico, senza gli appassionati il tennis non sarebbe la stessa cosa. Quindi apprezzo ogni singola persona che si sforza per essere qui anche dal punto di vista economico".