All’ATP Madrid il match viene improvvisamente interrotto: un’anatra invade il terreno di gioco Thomas Etcheverry e Adrian Mannarino hanno dovuto interrompere la partita quando all’improvviso è apparsa sul terreno di gioco un’anatra che ha fatto il suo giro di campo per poi volarsene via.

A cura di Alessio Pediglieri

Una scena alquanto inconsueta si è verificata durante il primo turno dell'ATP di Madrid che vedeva di fronte l'argentino Etcheverry e il francese Mannarino, quando sulla terra rossa del Campo 4 è apparsa improvvisamente un'anatra. La partita è stata momentaneamente interrotta mentre l'animale faceva la sua bella passerella, rincorsa invano da un volenteroso raccattapalle.

Un momento esilarante, del tutto inedito sui campi da tennis si è verificato giovedì 27 aprile durante il 64° di finale tra Etcheverry e Mannarino, sfida mai in discussione in cui il tennista argentino ha archiviato il match in due set con il punteggio di 6-4 6-0. Grazie a questo successo, Etcheverry sfiderà al secondo turno di Madrid l’americano Frances Tiafoe testa di serie numero 9 del torneo spagnolo. Un match, però, che è diventato già parte della storia del tennis internazionale non tanto per il risultato quanto per l'inaspettata invasione di campo da parte di un'anatra.

Le telecamere hanno immortalato ovviamente il momento, del tutto inedito, per il mondo del tennis: senza che nessuno se ne accorgesse, e tantomeno senza poterlo evitare, inavvertitamente un'anatra si è trovata nel bel mezzo del campo da gioco, lasciando Thomas Etcheverry e Adrian Mannarino increduli, assistendo alla scena senza poter intervenire. Il francese ha provato timidamente ad allontanare il volatile con un paio di palline, ma non c'è stato nulla da fare: è dovuto intervenire un volenteroso raccattapalle per risolvere la situazione, che di lì a poco è diventata quasi esilarante.

Leggi anche I risultati del 20 aprile agli ATP Barcellona di tennis

Il raccattapalle ha inseguito l’anatra nel tentativo di spaventarla con l'intento però di spingerla solo verso l'interno del campo. Poi, quando è arrivata all'altezza della rete ha deciso di propria volontà di spiccare il volo, attraversando il campo e andando a planare su un muretto di recinzione. Attoniti e stupefatti i due tennisti, così come l’arbitro, gli spettatori e lo stesso raccattapalle. Dopo pochi secondi l'anatra ha poi deciso di abbandonare definitivamente la zona permettendo al match di riprendere regolarmente fino alla fine senza ulteriori interruzioni.