Aliassime spiega la sconfitta contro Fognini al Roland Garros: “Diarrea tutta la notte” Nel corso dell’incontro il tennista canadese aveva confessato al medico di soffrire di un particolare disturbo. Con un gesto esplicito s’era portato entrambe le mani sull’addome rivelando la causa del disagio.

Auger–Aliassime confida al medico il malessere fisico.

Felix Auger-Aliassime è stato sconfitto al primo turno del Roland Garros da Fabio Fognini. La prestazione e i colpi (alcuni "magici", a giudicare dall'esecuzione e dalla traiettoria della palla) hanno permesso all'italiano di prevalere per 3 set a 0 (6-4, 6-4, 6-3). Un risultato a sorpresa considerato che il canadese, 22 anni, testa di serie numero 10, sulla carta era uno dei tennisti più attesi e certamente favorito rispetto al 36enne ligure.

Il campo invece ha raccontato altro e la difficoltà a dettare il ritmo del match, a tenere testa a un avversario particolarmente ispirato, ha scandito la sua performance trasformandolo nella brutta copia del giocatore che nell'edizione dell'anno scorso s'era distinto per il duello con Rafa Nadal, costringendo lo spagnolo a scollinare fino al quinto set per vincere negli ottavi di finale.

Il tennista canadese è stato battuto al primo turno del Roland Garros da Fognini.

Cosa gli è successo? Lo ha rivelato lo stesso Auger-Aliassime, che nel corso dell'incontro aveva spiegato al medico di soffrire di un particolare disturbo. Con un gesto esplicito s'era portato entrambe le mani sull'addome confessando la causa del disagio: la sua voce è stata catturata dai microfoni ambientali ed è stato chiaro di cosa soffrisse. È rimasto ugualmente in campo ma non era in condizioni tali da esibire il suo tennis migliore. La diarrea non gli aveva dato tregua per tutta la notte precedente alla partita.

Ma non è stato l'unico acciacco a frenarlo, un problema alla spalla ha reso più complicata la situazione nonostante la determinazione a non mollare. "Non ho dormito molto per un malessere fisico. Quanto alla spalla… ho giocato con gli antidolorifici e ho provato di cavarmela nel migliore dei modi. Ma so di non aver reso al meglio. Ho provato di tutto per resistere ma la prossima volta che sarò in campo voglio essere in buona forma".

Auger-Aliassime ha dinanzi a sé un periodo di pausa che sfrutterà per effettuare alcuni test diagnostici e capire qual è la causa del malessere alla spalla. "Spero che un po' di riposo mi possa aiutare per essere pronto sull'erba, ma è difficile da dire adesso. Devo andare a casa, fare degli esami".