Alexandra Eala perde a Miami ma esulta come mai prima d'ora: quello che ha fatto vale molto di più La tennista delle Filippine è stata l'autentica sorpresa del Miami Open. Alex Eala dopo la sconfitta in semifinale sembrava avesse vinto, felice e sorridente per il percorso effettuato e per l'affetto che decine di tifosi le hanno manifestato.

A cura di Alessio Morra

Alexandra Eala è il nome nuovo del tennis mondiale. Forse è un po' troppo presto per dire che sia nata una stella. Ma la giocatrice delle Filippine a Miami ha disputato un torneo straordinario, ha battuto Madison Keys, la campionessa degli ultimi Australian Open, e soprattutto Iga Swiatek. In semifinale è stata battuta, ma quando è finita la partita con Jessica Pegula non sembrava che Eala avesse perso ed ha esultato quando ha sentito cori forti e sinceri per lei.

Il grandissimo torneo di Eala a Miami

Numero 140 del mondo prima dell'inizio del torneo. Senza una wild card non sarebbe potuta entrare direttamente in tabellone. Gli organizzatori hanno creduto in questa ragazza classe 2005, che nel mese di maggio compirà 20 anni. Eala inizia la sua avventura superando il primo turno, poi clamorosamente sconfigge Ostapenko (testa di serie numero 25) e poi Keys (numero 5). Paula Badosa si ritira prima di scendere in campo e così la giovane tennista delle Filippine passa ai quarti dove in modo sorprendente batte pure Iga Swiatek (la numero 2).

Eala perde con Pegula ma dopo la partita tutti la celebrano a Miami

Eala ha sorpreso tutti, sì, ma è piaciuta a tanti in primis per il suo gioco, poi per il suo modo di stare in campo e di apprezzare il successo. Sempre sorridente, pure dopo aver perso sul filo contro Jessica Pegula, che sfiderà in finale Aryna Sabalenka. Sorrisi veri, gioia giovanile non certo per il best ranking (comunque importante, sarà numero 75) né per il ricco prize money vinto (oltre 300 mila euro).

Sorrisi sinceri che sono stati prodotti da tanto calore. Una reazione realmente spontanea da parte di Eala, che sicuramente non se li aspettava tutti quegli applausi. La giocatrice è stata realmente felice per tutto questo grande entusiasmo. Un entusiasmo che vale tanto per una ragazzina che sembra poter provare la scalata al grande tennis.