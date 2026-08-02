Alcaraz vicino al rientro, si riaccende la sfida con Sinner: sarà numero 2 senza giocare ma Zverev progetta il sorpasso

Carlos Alcaraz accelera il recupero dopo l’infortunio al polso e prepara il ritorno in campo al Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, fermo da aprile, ritrova anche il numero 2 ATP e punta alla sfida con Sinner nella parte finale della stagione.

Carlos Alcaraz è pronto a riprendersi la scena. Dopo un lungo stop causato dall'infortunio al polso, il campione spagnolo ha aumentato il ritmo della preparazione in vista del ritorno in campo e lancia un messaggio chiaro alla concorrenza, compreso Jannik Sinner.

L'ultima partita ufficiale dello spagnolo risale allo scorso aprile, quando un problema fisico rimediato a Barcellona lo ha costretto a fermarsi e a rinunciare a due appuntamenti fondamentali della stagione: Roland Garros e Wimbledon. Uno stop pesante che lo ha fatto scivolare fino alla terza posizione del ranking ATP, ma che non ha cancellato le sue ambizioni per la parte finale dell'anno.

Ora il ritorno sembra sempre più vicino. Alcaraz ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo e dovrebbe tornare in competizione al Masters 1000 di Cincinnati, torneo in cui è chiamato a difendere il titolo conquistato nella passata edizione.

Alcaraz senza tutore: segnali positivi dal campo

Le immagini degli allenamenti hanno rassicurato tifosi e addetti ai lavori. Alcaraz si è presentato sul campo senza protezioni al polso, mostrando grande fluidità nei movimenti e provando tutti i colpi del suo repertorio.

Il murciano ha attirato l'attenzione anche per il nuovo look, con treccine che hanno già fatto discutere sui social, ma soprattutto per la condizione mostrata durante le sessioni di lavoro. Il suo obiettivo è ritrovare rapidamente il ritmo partita e arrivare al meglio agli ultimi grandi appuntamenti della stagione.

Dopo Cincinnati, il pensiero sarà rivolto agli US Open, ultimo Slam dell'anno, dove Alcaraz arriverà da campione in carica e proverà a confermare il proprio ruolo tra i protagonisti assoluti del circuito.

Il ritorno al numero 2: Alcaraz sale anche da fermo

Nonostante sia rimasto lontano dai tornei per settimane, Alcaraz tornerà al secondo posto della classifica ATP. Un risultato favorito dal calendario e dalla distribuzione dei punti, che ha modificato temporaneamente gli equilibri con Alexander Zverev.

Il tedesco aveva sorpassato lo spagnolo grazie ai risultati ottenuti tra Roland Garros e Wimbledon, ma la diversa collocazione temporale del Masters 1000 canadese ha portato alla cancellazione dei punti conquistati nella precedente edizione. Zverev, semifinalista l'anno scorso, ha perso 400 punti, permettendo ad Alcaraz di recuperare la seconda posizione.

Il vantaggio, però, potrebbe essere soltanto momentaneo. Se Zverev dovesse vincere le prime due partite del torneo canadese, accumulando almeno altri punti, avrebbe la possibilità di tornare davanti allo spagnolo.

Per Alcaraz, dunque, la vera sfida non sarà soltanto quella della classifica, ma soprattutto quella del campo. Il ritorno a Cincinnati rappresenterà il primo passo verso il grande obiettivo di fine stagione: tornare al massimo della condizione e prepararsi alla nuova battaglia con Jannik Sinner per il dominio del tennis mondiale.