Alcaraz se la ride mentre gioca la finale: ha visto le strane richieste di un tifoso a Doha

Durante la finale dell’ATP Doha, vinta agevolmente con Fils, Carlos Alcaraz ha sorriso quando ha visto sul mega schermo un cartello esposto da un tifoso che aveva un paio di richieste per il numero 1 del tennis.

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo ATP 500 di Doha. Secondo titolo del 2026 per lo spagnolo, che aumenta così il vantaggio su Sinner nella classifica mondiale. La finale è stata quasi la partita più semplice, Arthur Fils al rientro dopo diversi mesi ha già fatto un exploit ad arrivare fino all'ultimo atto. Durante la partita c'è stato un momento molto divertente nel quale Alcaraz ha riso di giusto. Esattamente quando le telecamere hanno inquadrato un cartello di un tifoso che gli ha fatto due richieste particolari.

Alcaraz batte Fils e vince pure l'ATP Doha

Il sorriso ormai non lo abbandona più. D'altronde, vince sempre, o quasi. Dodici finali giocate negli ultimi tredici tornei. Numeri pazzeschi. Ne ha perse solo tre, una perché si è infortunato contro Rune, le altre con Sinner a Wimbledon e alle Finals di Torino. Solo guardando a questi dati si capisce che per Fils non c'erano molte chance. La finale non ha avuto storia, 6-2 6-1 e titolo numero due del 2026 per Alcaraz, che ha vinto ancora dopo gli Australian Open.

Il cartello esposto dal tifoso per Alcaraz: "Adottami o firma qui"

Durante la finale c'è stato un momento divertente e non poco. Esattamente quando a un cambio di campo la regia televisiva inquadra un ragazzo che alza un cartello che aveva esposto. Quel cartello lo vede pure Alcaraz, al quale quel ragazzo aveva scritto. Un messaggio preciso ed inusuale: "Carlos!!! Hai due opzioni. 1) per favore adottami; 2) firma qui". Ora c'è da capire se quella firma è un invito a un autografo o a qualcosa altro. Di sicuro un momento divertente che lo stesso numero 1 del tennis ha visto e non ha ignorato.

Leggi anche Alcaraz in finale a Doha e allunga su Sinner nella classifica ATP: con Jannik il divario è enorme

Alcaraz e il vantaggio su Sinner nella classifica ATP

Il successo di Doha permette al tennista spagnolo di incrementare il vantaggio su Sinner nella classifica mondiale del tennis. Il ranking è sempre lo stesso con Alcaraz numero 1 e Sinner numero 2, Jannik però si allontana, con oltre 3000 punti di ritardo. Un bottino notevole quello dello spagnolo. Il prossimo appuntamento comune sarà a Indian Wells.