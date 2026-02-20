Alcaraz in finale a Doha e allunga su Sinner nella classifica ATP: con Jannik il divario è enorme

Carlos Alcaraz è in finale pure nel torneo ATP 500 di Doha. Lo spagnolo ha regolato in due set combattuti Andrey Rublev, e in finale sarà il favorito tanto con Mensik che con Fils. Per il vincitore degli ultimi Australian Open sarà la dodicesima finale negli ultimi tredici tornei giocati. Numeri straordinari che certificano la prima posizione mondiale, che per Sinner diventa sempre più lontana.

Alcaraz in finale all'ATP 500 Doha

Una partita lottata, con il russo che ha avuto diverse possibilità, ma nonostante abbia giocato bene non è riuscito a concretizzarle. 7-6 6-4 per Alcaraz che da Monte Carlo in poi si è sempre qualificato per la finale, tranne che nel 1000 di Parigi. Dodici su tredici. Pure Doha potrebbe finire nell'elenco di tornei vinti.

Il divario in classifica tra Alcaraz e Sinner

Lo spagnolo vincendo gli Australian Open aveva ampliato il gap con Sinner, ma non confermando i 500 punti di Rotterdam aveva visto ridursi il vantaggio, comunque molto grande. Ora, però, con la finale di Doha il margine torna importante a favore di Alcaraz, che vincendo il titolo in Qatar supererebbe i 3000 punti di vantaggio su Jannik.

Quando Sinner può tornare numero 1 della classifica ATP

È vero che Sinner fino agli Internazionali d'Italia non ha nulla da difendere, ma Alcaraz lo scorso anno tra Indian Wells e Miami non riuscì a fare un grande bottino e per questo motivo ha la chance di mettere ancora fieno in cascina prima della stagione sulla terra rossa che lo vide vincitore un anno fa a Monte Carlo e Roma, poi soprattutto trionfò anche al Roland Garros. Ma anche senza andare troppo nel dettaglio numerico, è evidente che deve galoppare parecchio l'altoatesino per tornare al vertice della classifica ATP.