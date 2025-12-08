Carlos Alcaraz piegato in due dalle risate: arriva una proposta da un tifoso, Tiafoe ci mette il carico

Alcaraz e Tiafoe show nell’esibizione vinta dal tennista americano: proposta di matrimonio dagli spalti e risposta ironica. Risate dello spagnolo.

Tempo di ricaricare le energie, ma non troppo. Per Carlos Alcaraz le vacanze vere e proprie sono finite, ed è già tempo di giocare qualche partita contro colleghi, seppur per esibizione. Negli Stati Uniti è andata in scena infatti una partita "amichevole" tra il numero uno del mondo e Frances Tiafoe, 30° del ranking. È stato quest'ultimo ad imporsi in un clima molto rilassato, in cui non sono mancati anche i momenti simpatici.

Carlos Alcaraz se la ride dopo le parole di un tifoso nell'esibizione contro Tiafoe

Consapevoli dell'atmosfera non troppo tesa anche gli spettatori, che si sono fatti sentire. Qualcuno dagli spalti ha accompagnato Alcaraz anche con un invito, che si è sentito altre volte sulle tribune. "Carlos vuoi sposarmi?" ha urlato un sostenitore, facendo sorridere tutti i presenti e lo stesso giocatore murciano. Alcaraz ha fatto fatica a tornare serio, anche perché il suo avversario non lo ha aiutato.

La frase di Tiafoe che fa sbellicare Carlos Alcaraz

Tiafoe, mentre Carlos cercava di riprendere la posizione in risposta, ha urlato "Hell no", ovvero "Col cavolo!". Quando l'americano ha deciso di rispondere così al tifoso, Carlitos ha ripreso a ridere forte accompagnato dal pubblico piegato in due. Clima dunque molto sereno in campo, anche perché questa situazione si è curiosamente riproposta pari pari: in un'altra esibizione andata in scena due anni fa fu una tifosa a chiedere la mano di Alcaraz. Ci si diverte dunque, quando la pallina ancora non scotta.

Dopo questa esibizione e quella alle porte contro Joao Fonseca, Alcaraz inizierà la preparazione in vista del grande appuntamento di inizio anno: l’Australian Open. Qui ci sarà poco da ridere per Carlitos che ritroverà sulla sua strada il grande rivale Jannik Sinner. Ci sarà bisogno in quell'occasione del miglior rendimento per lo spagnolo, che proverà a strappare lo scettro del vincitore delle ultime due edizioni.