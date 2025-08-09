Alcaraz parla della sua devozione: il tennista porta sempre con sé un santino regalato dalla nonna

Ogni grande campione ha i suoi piccoli segreti. Al giorno d'oggi, però, non è facile mantenerli. I big di ogni sport sono sotto la costante luce dei riflettori. Ciò vale anche per Carlos Alcaraz, numero 2 del tennis, grande rivale di Jannik Sinner, al quale comunque è legato da un bel rapporto di amicizia.Lo spagnolo in un'intervista ha svelato, da solo, un suo segreto rivelando che nascosto nel suo borsone da tennis c'è un'immagine della Vergine di Fuensanta, regalatogli dalla nonna, che è molto devota.

Il santino è stato un regalo della nonna

Un santino sotto la scarpa lo portava ai tempi Sebastian Vettel, la nonna gli diede un'immagine di San Cristoforo, patrono degli automobilisti. La nonna di Alcaraz, la signora Victoria, al nipote anni fa regalò un santino della Virgen de la Fuensanta, patrona di Murcia, la città dove è nato il cinque volte campione Slam. In un'intervista al settimanale ‘Maria con te', Alcaraz ha spiegato che la sua vita non è fatta solo di tennis e di feste, ormai sono note le sue, per la verità brevi, apparizioni con gli amici a Ibiza.

Un'eredità di famiglia questa. Perché il nonno di Alcaraz quando si trasferì a Murcia fondò una confraternita dedicata a Nuestra Senora del Rocio. Devoto nonno Manuel, così come nonna Victoria che quel santino glielo ha donato con tanta devozione, quella che la sua città, Murcia, che ha oltre 400 mila abitanti, ha per la sua santa protettrice che viene celebrata l'8 settembre, data che cozza e cozzerà spesso con gli appuntamenti di Alcaraz, perché si accavalla con le fasi finali degli US Open.

La devozione di Carlos Alcaraz

Alcaraz non ha mai messo troppo in piazza la sua devozione, anche se nel 2023 venne fuori un pellegrinaggio dello spagnolo al santuario della Madonna Guadalupe, in Messico. Mentre quest'anno durante gli Internazionali d'Italia Alcaraz si è recato in Vaticano per rendere omaggio alla Virgen de la Esperanza di Malaga, che era esposta in quel periodo a San Pietro.