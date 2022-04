Alcaraz è il clone di Nadal: la coincidenza tra i due è incredibile Carlos Alcaraz è entrato il 25 aprile 2022 ufficialmente nella top ten ATP dopo il successo nel torneo 500 di Barcellona e ha emulato clamorosamente Rafa Nadal.

A cura di Alessio Morra

Dire che Carlos Alcaraz va veloce è quasi riduttivo. Alla soglia dei 19 anni lo spagnolo è entrato nella top ten della classifica ATP, ci è riuscito dopo aver vinto pure il torneo di Barcellona. E ora in attesa di giocare pure Madrid e Roma, Alcaraz, mentre ricarica le batterie, legge pure tutti i suoi clamorosi numeri che lo rendono sempre più vicino a Nadal.

Quando ha vinto a Umago la scorsa estate Carlos ha conquistato il primo titolo ATP, lo aveva fatto in un torneo estivo sul rosso (un torneo non di altissimo livello, ma utile per sbloccarsi). Poi è cresciuto sempre più e in questo 2022 ha un bilancio incredibile. Ha vinto anche Miami e Rio e ha un bilancio di 23 vittorie e 3 sconfitte, nella Race, la classifica che somma solo i risultati dell'anno solare è il numero 3 (dopo Nadal e Tsitsipas). Mentre in quella canonica è numero 9. E il meglio deve ancora venire.

Nadal è classe 1986 e quando viaggiava verso i 19 anni esplose, iniziò nel 2005 a diventare il re del rosso e pochi giorni dopo aver compiuto gli anni vinse il primo (dei tredici) Roland Garros. Alcaraz è nato nel 2003 e 19 anni li compirà il 5 maggio, mentre giocherà Madrid. Tra i due sono state già trovate decine analogie. Quella più clamorosa è quella riguardante l'ingresso nella top ten.

Perché Nadal mise piede tra i primi 10 del mondo (numero 9) il 25 aprile 2005 (e da quel momento non vi è uscito più) e giunse tra i big dopo aver vinto il 500 di Barcellona, batté in finale Ferrero. Alcaraz è diventato numero 9 dopo aver trionfato nel derby con Carreno a Barcellona, sotto gli occhi del suo coach Ferrero. E l'ingresso nella top ten di Alcaraz arriva esattamente il 25 aprile 2022. A diciassette anni di distanza da quello di Nadal. A farlo apposta era impossibile.

Alcaraz è il nono più giovane tennista inoltre a entrare nella top ten – dopo gli americani Krickstein (17 anni), Chang (17 anni 3 mesi), Becker (17 anni 7 mesi), Borg (17 anni 11 mesi), Wilander (18 anni), Agassi (18 anni 1 mese) Andrei Medvedev (18 anni 9 mesi) e Nadal (18 anni e 10 mesi). Nessuno di loro è riuscito rapidamente a scalare la classifica, ma Becker, Chang, Wilander e Nadal da teeanager hanno vinto il primo Slam e ora si pensa possa toccare pure a Carlos Alcaraz.