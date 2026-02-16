Sophia Kirkby ha avuto l’appuntamento a San Valentino a Cortina: un uomo viaggia mille km, chi è
Sophia Kirkby era stata inondata di messaggi privati su Instagram dopo il suo appello pubblico lanciato alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina: la 25enne slittinista statunitense, che ai Giochi 2026 si è piazzata quinta sia nel doppio femminile che nella staffetta mista, si era autodefinita "la single più ambita del Villaggio Olimpico", chiedendo a eventuali pretendenti di farsi avanti per candidarsi a "un appuntamento per San Valentino" assieme a lei. L'iniziativa ha attirato migliaia di proposte, e una in particolare ha colpito la Kirkby, al punto che ha passato praticamente l'intera giornata del 14 febbraio con la persona che ha scelto.
Chi è il prescelto da Sophia Kirkby per passare San Valentino con lei a Cortina
Sophia all'indomani ha raccontato con evidente soddisfazione com'è andata la sua giornata a Cortina assieme al suo spasimante, svelando che si tratta di un uomo che pur di vederla si è fatto un bel viaggio di oltre mille chilometri: "Ecco i dettagli del mio appuntamento di ieri – ha esordito – C'era questo ragazzo americano. Al momento vive nel Regno Unito e ha fatto apposta il viaggio fino a Cortina solo per venire a trovarmi".
L'atleta olimpica americana è stata evidentemente toccata parecchio da quello che lo sconosciuto pretendente era disposto a fare per lei: "È un ragazzo che mi ha scritto un messaggio privato un paio di settimane fa e poi, nelle settimane successive, mi ha detto: ‘Ehi Sophia, ti sembrerebbe troppo strano? Ho scoperto di avere un paio di giorni liberi. Posso venire a Cortina a trovarti per favore?'. E io gli ho risposto: ‘Sì, dai, perché no?'. Così è venuto qui a Cortina solo per me".
Com'è andata la giornata trrascorsa assieme all'uomo che si è fatto 1000 km per vedere la slittinista olimpica
Detto e fatto, e a quanto pare il feeling tra i due è scattato subito, è stato un San Valentino molto piacevole: "Mi ha portata in una spa e poi siamo andati in un ristorante stellato Michelin. Al terzo piatto ho mangiato la pasta più buona che abbia mai assaggiato in vita mia. Ci penserò per anni a quella pasta. Nel complesso, ho passato un San Valentino davvero divertente".
Tra i post pubblicati su Instagram ci sono foto che documentano l'incontro tra i due, col volto dell'uomo sempre non visibile (a differenza della sua gamba molto tatuata, ritratta nella spa a fianco di quella di Sophia).
Pur avendo finito le sue gare ai Giochi invernali, la Kirkby peraltro continua a godersi il soggiorno a Cortina: anche oggi ha postato a colazione "un appuntamento con un atleta per un cappuccino". Lo aveva detto che si sarebbe goduta l'atmosfera olimpica davvero al massimo, beh, lo ha fatto davvero.