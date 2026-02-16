Sophia Kirkby ha avuto l’appuntamento a San Valentino a Cortina: un uomo viaggia mille km, chi è

La slittinista americana Sophia Kirkby ha svelato con chi ha scelto di passare il giorno di San Valentino a Cortina durante le Olimpiadi invernali, dopo l’appello che aveva lanciato ai suoi pretendenti per farsi avanti per un appuntamento.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sophia Kirkby era stata inondata di messaggi privati su Instagram dopo il suo appello pubblico lanciato alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina: la 25enne slittinista statunitense, che ai Giochi 2026 si è piazzata quinta sia nel doppio femminile che nella staffetta mista, si era autodefinita "la single più ambita del Villaggio Olimpico", chiedendo a eventuali pretendenti di farsi avanti per candidarsi a "un appuntamento per San Valentino" assieme a lei. L'iniziativa ha attirato migliaia di proposte, e una in particolare ha colpito la Kirkby, al punto che ha passato praticamente l'intera giornata del 14 febbraio con la persona che ha scelto.

Chi è il prescelto da Sophia Kirkby per passare San Valentino con lei a Cortina

Sophia all'indomani ha raccontato con evidente soddisfazione com'è andata la sua giornata a Cortina assieme al suo spasimante, svelando che si tratta di un uomo che pur di vederla si è fatto un bel viaggio di oltre mille chilometri: "Ecco i dettagli del mio appuntamento di ieri – ha esordito – C'era questo ragazzo americano. Al momento vive nel Regno Unito e ha fatto apposta il viaggio fino a Cortina solo per venire a trovarmi".

L'atleta olimpica americana è stata evidentemente toccata parecchio da quello che lo sconosciuto pretendente era disposto a fare per lei: "È un ragazzo che mi ha scritto un messaggio privato un paio di settimane fa e poi, nelle settimane successive, mi ha detto: ‘Ehi Sophia, ti sembrerebbe troppo strano? Ho scoperto di avere un paio di giorni liberi. Posso venire a Cortina a trovarti per favore?'. E io gli ho risposto: ‘Sì, dai, perché no?'. Così è venuto qui a Cortina solo per me".

Leggi anche Federica Brignone non voleva scendere nella seconda manche del gigante a Cortina: cosa è successo

Un paio di post di Sophia Kirkby mostrano com’è iniziata e com’è finita la giornata di San Valentino: con la stessa persona

Com'è andata la giornata trrascorsa assieme all'uomo che si è fatto 1000 km per vedere la slittinista olimpica

Detto e fatto, e a quanto pare il feeling tra i due è scattato subito, è stato un San Valentino molto piacevole: "Mi ha portata in una spa e poi siamo andati in un ristorante stellato Michelin. Al terzo piatto ho mangiato la pasta più buona che abbia mai assaggiato in vita mia. Ci penserò per anni a quella pasta. Nel complesso, ho passato un San Valentino davvero divertente".

Tra i post pubblicati su Instagram ci sono foto che documentano l'incontro tra i due, col volto dell'uomo sempre non visibile (a differenza della sua gamba molto tatuata, ritratta nella spa a fianco di quella di Sophia).

Le gambe di Sophia e del suo spasimante l’una vicina all’altra nella spa di Cortina

Pur avendo finito le sue gare ai Giochi invernali, la Kirkby peraltro continua a godersi il soggiorno a Cortina: anche oggi ha postato a colazione "un appuntamento con un atleta per un cappuccino". Lo aveva detto che si sarebbe goduta l'atmosfera olimpica davvero al massimo, beh, lo ha fatto davvero.