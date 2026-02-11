Sophia Kirkby inondata di messaggi dopo l’appello alle Olimpiadi: “Ho due appuntamenti a San Valentino”

La slittinista americana Sophia Kirkby ha riscosso un successo strepitoso col suo appello per trovare qualcuno con cui uscire assieme a San Valentino durante le Olimpiadi di Milano Cortina: sono arrivati centinaia di messaggi, fissati già due appuntamenti. Ma non esclude di aggiungerne altri.

Sophia Kirkby gareggia oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina nel doppio femminile di slittino assieme alla compagna di squadra Chevonne Forgan. Una coppia su cui gli Stati Uniti puntano parecchio per andare a medaglia, visto che Kirkby e Forgan hanno vinto nel doppio due bronzi ai Mondiali (Winterberg 2022 e Altenberg 2024) e chiuso al terzo posto la Coppa del Mondo dello scorso anno. La 25enne Sophia peraltro ha deciso di movimentare la sua avventura olimpica nel nostro Paese lanciando un appello – alla vigilia del suo arrivo – per trovare qualcuno con cui avere un appuntamento il giorno di San Valentino, appena dopo la fine dei suoi impegni nei Giochi invernali 2026.

Un appello che ha riscosso un successo strepitoso, visto che le sono arrivati centinaia di messaggi privati su Instagram, già scremati con la scelta di due persone con cui uscire assieme. "Sono single – aveva scritto Sophia – Finisco di gareggiare il 12 e cerco un appuntamento per San Valentino. Non guardo solo agli altri atleti olimpici per prendere un cappuccino… attiverò i miei profili sulle app di appuntamenti e sono aperta all'idea di prendere un caffè con voi tifosi. Ci vediamo a Cortina!". Ovvero la sede delle gare di slittino, che si svolgono al Cortina Sliding Centre.

Poco prima della gara olimpica, la Kirkby ha svelato di aver ricevuto circa 600 proposte di appuntamenti in risposta alla sua sollecitazione e due di questi sono già stati messi in agenda per sabato 14, ovvero San Valentino (la festa degli innamorati, per chi non lo sapesse…). "Ho così tanti pretendenti per un appuntamento e sono pronta a iniziare a rispondervi e vedere cosa si può organizzare", ha detto ai suoi followers su Instagram.

Parlando con Women's Health, la slittinista americana ha raccontato di avere "due appuntamenti programmati per il 14" e di essere "disposta a programmarne altri" se avrà tempo, aggiungendo che la maggior parte dei contatti che ha ricevuto arrivavano dai tifosi, ma non escludendo la possibilità di stringere rapporti anche con gli atleti presenti ai Giochi.

"Il mio atteggiamento mentale è semplicemente quello di cogliere le occasioni, incontrare persone e vedere cosa c'è là fuori", ha detto alla rivista. Potrebbe presentarsi agli appuntamenti con una bella medaglia olimpica al collo, sarebbe un caffè gustoso…