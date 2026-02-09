Sophia Kirkby, appello alle Olimpiadi: “Sono single, cerco un appuntamento per San Valentino”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 25enne Sophia Kirkby è un nome importante dello slittino femminile, ha vinto tre medaglie ai Mondiali (argento nella gara a squadre ad Altenberg 2024, due bronzi nel doppio a Winterberg 2022 e Altenberg 2024) e ha chiuso al terzo posto la Coppa del Mondo nel doppio lo scorso anno. L'americana è presente alle Olimpiadi di Milano Cortina e ha deciso di vivacizzare un po' la sua prima esperienza a cinque cerchi, lanciando un appello sui propri social per trovare una persona con cui uscire a San Valentino. Il tempo dunque stringe, visto che siamo già al 9 febbraio, mancano dunque cinque giorni.

Sophia Kirkby si annuncia alle Olimpiadi come "la single più ambita"

La Kirkby alla vigilia della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali ha pubblicato un video su Instagram in cui annunciava l'arrivo in Italia della "single più ambita del Villaggio Olimpico".

In precedenza, aveva postato un altro messaggio in cui esplicitava le sue intenzioni extra sportive durante la permanenza nel nostro Paese: "Venerdì sarò a Cortina. E poi… sì, sono single. Finisco di gareggiare il 12 e cerco un appuntamento per San Valentino. Non guardo solo agli altri atleti olimpici per prendere un cappuccino… attiverò i miei profili sulle app di appuntamenti e sono aperta all'idea di prendere un caffè con voi tifosi. Ci vediamo a Cortina!". È lì infatti che alloggiano gli slittinisti.

Insomma, ci si può proporre per uscire con Sophia anche se non si è un atleta che sta al Villaggio come lei per competere. Un altro video mostra come la statunitense abbia portato con sé delle tazze da cappuccino fatte a mano perché "spera in un sano appuntamento con un cappuccino". E ancora, in un'altra intervista ha aggiunto che stava cercando di "incontrare casualmente l'amore della mia vita".

Ovviamente quest'ultimo potrebbe anche essere ‘nascosto' nella sua squadra e dunque, dopo la cerimonia di apertura di venerdì, la Kirkby ha pubblicato un post in cui indicava proprio la delegazione di Team USA a Cortina, con la didascalia: "Il mio Valentino potrebbe essere da qualche parte in questa fila".

Sophia Kirkby ha già in palmarès tre medaglie ai Mondiali nello slittino

La slittinista americana scenderà in pista il 10 febbraio per gli allenamenti ufficiali, mentre il giorno dopo ci sarà la sua gara, il doppio femminile, in cui avrà come partner Chevonne Forgan.