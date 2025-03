video suggerito

Sofia Goggia spiega la sua strana e buffa smorfia al traguardo a Kvitfjell: "Pessime sensazioni" Amarezza, sorpresa, delusione. Nell'espressione di Sofia Goggia subito dopo il traguardo del Super G di Kvitfjell, un turbinio di sensazioni racchiuse in un gesto a sorpresa. Spiegato nel dopo gara: "Ho visto che ero a soli 9 centesimi…"

A cura di Alessio Pediglieri

Sofia Goggia si è presa il podio a Kvitfjell in un Super G complicatissimo e disputato sul filo dei centesimi di secondo: solamente un terzo posto finale, ma a soli 3 centesimi da Gut-Behrami e 9 dalla vincitrice, Federica Brignone, la più veloce con l'imbattibile tempo di 1’30″11. Per la campionessa bergamasca al traguardo il crono fermo sul 1’30″20 ma anche una strana e buffa smorfia con cui ha sottolineato la propria sorpresa mista a insoddisfazione. Pensieri che hanno messo a lato l'ennesimo podio, e che sono stati poi chiariti nel dopo gara: "Posso dirlo? Oggi solo pessime sensazioni".

Il successo di Federica Brignone in Super G: Sofia Goggia sul podio

Federica Brignone dominante, Lara Gut-Behrami sempre competitiva e poi Sofia Goggia: il Super G di Kvitfjell ha delineato questo podio finale con la valdostana che allunga in Coppa del Mondo sulla svizzera e la bergamasca che si è presa la terza piazza dopo essere stata a lungo proprio alle spalle della connazionale. Ma la prov comunque più che positiva, non è stata pienamente apprezzata da Sofia Goggia che ha manifestato subito dopo il traguardo con una smorfia di disappunto.

La smorfia e la spiegazione di Sofia Goggia: "Posso dirlo? Solo brutte sensazioni"

"Posso dirlo?" ha poi spiegato ai microfoni Rai nel dopo corsa mentre si rivedeva Sofia Goggia dopo l'arrivo mostrarsi sorpresa e indispettita al di là del tempo ottenuto: "Ho avuto delle pessime sensazioni scendendo perché oggi c'era un grip, cioè un fondo molto gessoso, aggressivo. E ho avuto sempre la sensazione che gli sci non mi tenessero, ho fatto anche qualche spigolata… " Quindi la spiegazione delle emozioni e dei pensieri una volta concluso il Super G: "Quando sono arrivata giù in fondo al traguardo e ho guardato il tempo e ho visto che ero a soli 9 centesimi, sono rimasta molto sorpresa perché ripeto: le sensazioni che avevo avuto scendendo non erano state per nulla tra le migliori".

La lotta contro il tempo di Sofia Goggia: "L'ultima volta era terza… e poi quarta"

La bergamasca pagava 43 centesimi di ritardo al terzo intermedio, poi però è stata perfetta, la migliore in assoluto nel tratto più tecnico alla Tommy Moe dove ha guadagnato su Federica Brignone. Ma alla fine è stata ancora una volta una questione di centesimi che quest'anno non sono a favore dell’olimpionica: "Io non dico niente…" ha poi aggiunto mentre scendevano ancora le ultime atlete in pista, "perché l'altro giorno ho assaporato la terza posizione, poi sono arrivata quarta… La gara finisce con l'ultimo concorrente…".