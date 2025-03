Federica Brignone straordinaria, è una tigre in Super G a Kvitfjell: podio anche per Sofia Goggia

video suggerito

Altra straordinaria prova di forza e di classe di Federica Brignone che si prende la vittoria nel Super G a Kvitfjell, mettendo in fila – anche se in un fazzoletto – le avversarie. Per la tigre azzurra, discesa perfetta fermando il crono col miglior tempo di 1’30″11. Solo 6 centesimi di vantaggio su Lara Gut-Behrami e 9 su un'ottima Sofia Goggia finita sul terzo gradino del podio. Un successo per Brignone fondamentale in chiave Coppa del Mondo che ha guadagnato altri 20 punti, arrivando a quota 251.

Federica Brignone ha saputo capitalizzare al meglio una pista ricca di insidie: ha ottenuto il miglior parziale assoluto solo al secondo intermedio, ma è stata quella che ha sbagliato meno sul tracciato gestendo fino al traguardo il primo tempo di 1’30″11 in un Super G davvero combattutissimo, testimoniato da 8 atlete racchiuse in meno di 4 decimi. Prendendosi il 35° successo in carriera, l'80° podio complessivo.

Il Super G di Gut-Behrami è stato a suo modo perfetto con la campionessa svizzera che ha provato il tutto per tutto. Finita lunga di linea nel tratto centrale dove era uscita Aicher, è transitata con 0.66 di ritardo al terzo intermedio ma da lì in poi è stata semplicemente allucinante, guadagnando ben 6 decimi a Brignone nel tratto più tecnico, sfiorando il sorpasso sulla linea d'arrivo. Anche per Sofia Goggia, un colpo importante soprattutto per il morale e un segnale di riscatto: la bergamasca aveva 43 centesimi di ritardo al terzo intermedio, poi è stata la migliore in assoluto nel tratto più tecnico alla Tommy Moe, conquistando il podio

La prima manche di slalom maschile: azzurri lontani dal podio

Una doppia soddisfazione azzurra che arriva ancora una volta dalle donne visto il momento di difficoltà tra gli uomini. Quasi in contemporanea al successo di Brignone, Loic Meillard ha chiuso al comando la prima manche dello slalom di Kranjska Gora valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025 con gli italiani lontani con Stefano Gross che ha centrato una buona 12a posizione, mentre Alex Vinatzer ha chiuso solamente in 14a posizione con un distacco di 1.75 da Meillard.

L'ordine di arrivo al Super G femminile di Kvitfjell

Ecco l'ordine d'arrivo del Super G di oggi e le altre classifiche che vedono Federica Brignone protagonista assoluta.

Federica Brignone (Italia) 1’30″11 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.06 Sofia Goggia (Italia) +0.09 Alice Robinson (Nuova Zelanda) +0.22 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia)+0.27

La classifica di Coppa del Mondo di superG

Lara Gut-Behrami (Svizzera) 465 Federica Brignone (Italia) 410 Sofia Goggia (Italia) 306 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 252 Lauren Macuga (Stati Uniti) 222

La classifica generale di Coppa del Mondo

Federica Brignone (Italia) 1.194 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 943 Sofia Goggia (Italia) 771 Zrinka Ljutic (Croazia) 753 Sara Hector (Svezia) 666