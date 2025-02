Sofia Goggia rassegnata, il fuori onda dopo la caduta in slalom spiega tutto: “Non so più che c… fare”

video suggerito

Amarezza, rassegnazione, rabbia. Sofia Goggia è un mix di emozioni e sensazioni negative dopo la prima manche dello slalom femminile ai Mondiali di Saalbach che l'ha vista protagonista in negativo, con una rotazione a metà tracciato che la campionessa bergamasca ha semplicemente definito "inspiegabile, assurda, tragicomica". Tre aggettivi che evidenziano un periodo difficile per Goggia, incapace di spiegare quanto accaduto, con un eloquente fuori onda, carpito di microfoni Rai: "…oramai sono rassegnata, non so più che c… fare".

Sofia Goggia non ha mezze misure, l'analisi della prima manche di slalom è come sempre lucida e spietata di fronte a quanto accaduto nella mattinata di giovedì 13 febbraio, nel corso di una prima manche di slalom in cui la bergamasca aveva ottime vibrazioni per poter fare bene. Poi, l'imprevedibile e l'impensabile che l'ha sbalzata fuori dalla gara e che l'ha condannata ad un mondiale da incubo. "Ero bella e serena, oggi, son partita anche penso bene" ha raccontato ai microfoni Rai, evidenziando una prima parte di tracciato in cui era sui tempi di una straordinaria Federica Brignone, prima al traguardo con un vantaggio enorme.

Poi, il momento della caduta che Sofia Goggia non riesce a spiegarsi: "Ero andata un po' lunga in una curva e va bene… poi io non conosco una persona una a cui poi subito dopo gli si gira il bastone, si impunta e ti arriva in faccia. Esisto solo io". L'amarezza per l'occasione mancata in una giornata in cui tutto sembrava potesse scorrere per il meglio cresce: "E' l'ultima di situazioni che sono semplicemente inspiegabili, tragicomiche… però mi capitano spesso e devo lavorarci sicuramente sotto questo aspetto… perché sempre a me…".

Sofia Goggia dice basta, cercando di archiviare un periodo nerissimo in cui sono state più le delusioni che le gioie, in un Mondiale da dimenticare in fretta: "Continuo a guardare avanti sempre e comunque, che si vada bene o male è chiaro che è questa la linea mentale da seguire. Ma ci sono state tante, troppe gare in cui avrei potuto gare benissimo, anche nello slalom nei giorni scorsi e in allenamento dove andavo forte. Di certo c'è qualche elemento che mi sfugge, che devo andare a rivedere: altrimenti continuo ad essere forte, ma buttare al vento il mio potenziale. Così non può continuare".

L'amarezza è cocente, Goggia non riesce a togliersela di dosso nemmeno nel finale di intervista: "Oggi andava tutto bene, andavo forte, ma sono finita in una situazione inspiegabile. Il mio cruccio mentale resta nel capire che cosa accada in quei momenti perché razionalmente è allucinante…" fino allo sconsolato fuori onda in cui arriva l'ultimo sfogo, carpito in diretta TV. "Grazie infinite a tutti… son rassegnata, oramai non so più che c… fare"