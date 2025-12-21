Sofia Goggia è strepitosa: l’azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sci

Sofia Goggia fa l'impresa e trionfa nel Super-G di Val d'Isere nella Coppa del mondo di sci alpino. Per la sciatrice azzurra si tratta della prima vittoria stagionale in una gara in cui la bergamasca ha sciato con margine senza prendersi i rischi di ieri e la vittoria è arrivata. Per la Goggia è la 27^ vittoria in carriera. Un successo che è anche il primo per l'Italia e che sicuramente Sofia Goggia ha meritato lasciandosi alle spalle l'incidente di percorso che nella giornata di ieri non gli ha permesso di centrare il successo.

Alle spalle dell'azzurra oggi è arrivata la neozelandese Alice Robinson e l’intramontabile Lindsey Vonn. Una vittoria importante poiché in virtù del risultato odierno, la Goggia si è piazzata in terza posizione nella graduatoria generale alle spalle di Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, le donne che hanno collezionato il maggiore numero di vittorie nella stagione in corso. Il distacco dalla prima posizione è ora di 186 punti. Ma non c'è solo Sofia Goggia per l'Italia che può esultare anche per la quarta posizione di Elena Curtoni che ha archiviato il migliore piazzamento della stagione scalando due gradini in classifica rispetto al superG di St.Moritz della scorsa settimana.

Al termine della gara Sofia Goggia ha commentato il suo successo sottolineando alcuni concetti molto importanti: “Strepitosa? No. Nella parte alta ho tenuto tantissimo, in fondo sapevo di aver sciato con tantissimo margine – ha spiegato la campionessa azzurra -. Ma alla fine è bastato, quindi portiamoci a casa questa vittoria”. Ma non è tutto, la Goggia ha poi citato anche Gasperini, allenatore della Roma:

"Ieri per me è stata una giornata dura, ho pianto un'ora per l'occasione buttata – ha detto ai microfoni Rai -. Il dolore dell'oggi è la benzina del domani, l'ho scritto a Gasperini, l'allenatore della Roma che ha fatto tanto per Bergamo e a cui sono legata. Sono partita dal dolore di non essere riuscita a esprimermi, vincere oggi è bello. E ci sta". Nella giornata che ha certificato il successo di Sofia Goggia però restano fuori dalla top 10 tutte le altre azzurre: Roberta Melesi è a +1”05, Laura Pirovano a +1”22. Lontanissime le altre, tra cui Nicol e Nadia Delago, oltre a Sara Thaler e Sara Allemand.