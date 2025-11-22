Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Gurgl: orari e programma

Dove vedere in TV e streaming lo slalom maschile di Gurgl, orari delle manche e convocati italiani per la Coppa del Mondo 2025/2026.

La Coppa del mondo 2025/2026 di sci ha in programma oggi una gara in Austria. Si compete infatti a Gurgl, con lo slalom maschile, con due manche in programma alle 10:30 e alle 13:30. Le speranze italiane sono affidate soprattutto ad Alex Vinatzer, nella speranza di assistere ad una nuova gara divertente dopo quella di Levi che ha fatto la storia. In quell'occasione infatti c'è stata la prima vittoria di uno sciatore brasiliano, ovvero Lucas Pinheiro Braathen. La gara di slalom maschile si potrà vedere in chiaro prima su Rai Due e poi su Rai Sport, oltre che su Eurosport (DAZN) e in streaming su RaiPlay, Discovery+, DAZN.

Dove vedere lo slalom maschile a Gurgl in diretta TV e in streaming

Gli appassionati di sci e di sport potranno fruire della gara di slalom maschile a Gurgl in diretta TV in chiaro. Basterà sintonizzarsi sui canali Rai, e in particolare su Rai 2 e Rai Sport, a partire rispettivamente dalle ore 10:30 e 13:30, ovvero l'inizio delle due manche. Inoltre la prova si potrà seguire anche sui canali di Eurosport che sono disponibili su DAZN. I possessori di Smart TV potranno sfruttare l'app, mentre quelli con TV tradizionali dovranno utilizzare appositi dispositivi. Streaming gratuito sulla piattaforma RaiPlay, oltre che DAZN, Discovery+. Servizi questi riservati agli abbonati.

Slalom maschile di Gurgl di sabato 22 novembre: gli italiani in gara

Nel nuovo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile in Austria, ci saranno sei azzurri. Questi i convocati dalla Fisi, con Alex Vinatzer a guidare il gruppo. Con lui spazio a Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Simon Maurberger. Proprio Vinatzer vuole cercare conferme e anche riscatto: Alex va a caccia dei primi punti dopo l'uscita che gli ha impedito di raccogliere un ottimo risultato nella prima manche di Levi. Attenzione anche a Kastlunger che è reduce da un buon dodicesimo posto.