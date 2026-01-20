sport
Sci alpino oggi in TV, dove vedere Federica Brignone a Plan de Corones: orari e programma

La gara di oggi nella quale tornerà a correre in Coppa del Mondo Federica Brignone sarà visibile in chiaro su Rai 2 dalle ore 10:30. Lo slalom gigante di Plan de Corones si potrà seguire in TV anche su Eurosport.
A cura di Alessio Morra
Questo di oggi è il grande giorno del ritorno di Federica Brignone. La campionessa in carica della Coppa del Mondo femminile torna sugli sci in una gara vera e lo fa a Plan de Corones, in Italia, sulla pista di Kronplatz, dove saggerà le sue condizioni sperando di avere risposte positive in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, in programma dal 6 febbraio. Oggi però è tempo di slalom gigante. Si parte alle 10:30 con la prima manche, la seconda è alle 13:30. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e anche su Eurosport.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara a Plan de Corones

Non solo Federica Brignone a Kronplatz. L'Italia schiera anche Sofia Goggia, che cerca risposte e fiducia nello slalom gigante. Sulle nevi italiane in pista anche Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Ambra Pomarè, Alice Pazzaglia e Anna Tocker. Per la vittoria finale, onestamente, nessuna di loro sembra candidata. Ma i recenti successi di Giovanni Franzoni nel Super G di Wengen e di Nicol Delago nella discesa libera di Tarvisio lasciano spazio a esiti inaspettati.

Dove vedere lo slalom gigante di sci in TV: orari e diretta in chiaro

A Plan de Corones si disputa dunque il settimo slalom gigante della stagione di Coppa del Mondo 2025-2026. Brignone e Goggia le stelle per l'Italia. La gara si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 10:30 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13:30. Diretta TV per abbonati con Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di DAZN, Discovery+ e HBO. Streaming possibile in chiaro con RaiPlay, ma anche con DAZN, Discoveryè e HBO.

