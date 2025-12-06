Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Mont-Tremblant: orari e programma

Lo sci in questo sabato 6 dicembre prevede una gara della Coppa del Mondo femminile. Si parte con le donne alle ore 17 con lo slalom gigante di Mont-Tremblant, in Canada, dove sarà in pista anche Sofia Goggia che proverà a competere contro la quasi invincibile Mikaela Shiffrin, già vincitrice di tre gare in questa stagione, ma nello slalom speciale. Alle 20 la seconda manche. Diretta in chiaro su RaiSport.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara oggi a Mont Tremblant

Mancano sempre Federica Brignone, alla ricerca di un recupero record per le Olimpiadi, e Marta Bassino. Ma ci sarà Sofia Goggia in Quebec per lo slalom gigante che proverà a testarsi anche in questa specialità. Da tenere d'occhio ovviamente Mikaela Shiffrin, ma la favorita sarà la neozelandese Alice Robinson.

Dove vedere lo slalom gigante femminile di sci in tv: orari e diretta in chiaro

Lo Slalom gigante femminile di Mont Tremblant, in Canada, prenderà il via con la prima manche alle 17 ora italiana. La seconda tre ore dopo, e cioè alle 20. Diretta TV in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Ma diretta anche naturalmente su Eurosport, canale visibile agli abbonati di Discovery+ e DAZN. Streaming dunque gratuito su RaiPlay, a pagamento con Discovery e DAZN.