Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain: orari e programma

Oggi, sabato 29 novembre, si disputa il Gigante femminile. Alle ore 18 e alle 21 le manche sulla pista di Copper Mountain (in Colorado), in gara c’è Sofia Goggia. Diretta tv, in streaming e in chiaro per tutti sui canali della Rai.

Inizia oggi il week-end di Coppa del Mondo di Sci Alpino che vede in calendario le gare di Gigante e Slalom femminile. Oggi, a partire dalle 18 (con seconda manche alle 21) a Copper Mountain (Colorado) si tiene l'appuntamento del circuito iridato che fa tappa negli Stati Uniti dopo Soelden in Austria: nel Gigante l'austriaca Julia Scheib si presenta come prima leader della classifica generale; Mikaela Shiffrin la favorita che va a caccia della doppietta mentre c'è attesa per l'italiana Sofia Goggia che – dopo l'amarezza saggiata a Soelden – proverà a ottenere un risultato migliore. Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Asja Zenere e Ilaria Ghisalberti completano la lista delle convocate per le gare odierne. Le due sessioni saranno visibili in diretta, in streaming e in chiaro per tutti sulla Rai (anche attraverso la piattaforma Rai Play). Gli abbonati, invece, potranno vedere le prove su Sky, DAZN, NOW, Eurosport 1, Discovery+.

Sci alpino, i pettorali delle italiane in gara oggi a Copper Mountain

La campionessa, Sofia Goggia, è sicuramente la sciatrice azzurra sulla quale saranno concentrate le maggiori attenzioni. La bergamasca si rivede al cancelletto a distanza di un mese dalla discesa di Soelden (Austria) che non ha avuto esito felice (è stata eliminata dopo la prima manche). Fare un ottimo risultato a Copper Mountain rappresenta un buon viatico per la tappa successiva del Mondiale di Tremblant e le offre la possibilità di dare uno scosse alla classifica. Quali sono le altre italiane oltre a Goggia? Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Asja Zenere e Ilaria Ghisalberti.

Dove vedere lo Slalom Gigante femminile di sci in TV: orario e diretta in chiaro

Alle ore 18 c'è la prima manche del Gigante femminile, alle 21 si torna in pista per la seconda. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta tv e in chiaro su Rai 2 e RaiSport + HD in base alla programmazione. La TV di Stato offre la possibilità di seguire l'evento a anche in streaming (e in forma gratuita) su Rai Play. In alternativa (ma solo a pagamento) gli appassionati potranno collegarsi A Sky, NOW, DAZN, Eurosport 1 o Discovery+.