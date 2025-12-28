sport
video suggerito
video suggerito

Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Semmering: orari e programma

Oggi, domenica 28 dicembre 2025 nono appuntamento di Coppa del Mondo di sci con lo slalom femminile in programma a Semmering in Austria. Diretta integrale in chiaro in TV e in streaming grazie al servizio Rai.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Slalom femminile di Coppa del Mondo di sci alpino in programma oggi sulle nevi austriache a Semmering. Doppio appuntamento con le due manche che inizieranno – tempo permettendo – alle 14:15 e alle 17:45. Diretta integrale in chiaro sui canali Rai in TV e sulla piattaforma di RaiPlay per lo streaming.

Dopo le gare di ieri, dove si è corso per lo slalom gigante, oggi si ritorna subito sugli sci con lo Slalom femminile a Semmering. Nono appuntamento stagionale, con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oramai ad un passo. La squadra azzurra femminile è capitanata da Sofia Goggia, che è tornata sul podio in questa annata di World Cup, a St. Moritz con un ottimo terzo posto  in discesa libera poi ripetuto in super G, ottenendo anche la prima vittoria di stagione nel super G di Val d'Isère.

Tutte le azzurre impegnate oggi nello Slalom femminile a Semmering

Ecco la lista delle convocate dell'Italia per la nona tappa della Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile per lo slalom austriaco di oggi: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio. L'inizio della prima manche è previsto per le 14:45 mentre la partenza della seconda è fissata per le 17:45. Ovviamente, eventuali condizioni meteo sfavorevole potrebbero posticipare i due orari.

Leggi anche
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Semmering e il Super G maschile a Livigno: orari e programma

Dove vedere lo slalom femminile di Coppa del Mondo in TV e in streaming

Come tutte le altre prove di Coppa del Mondo anche questo slalom in due manche, si potrà vedere in chiaro e indiretta sia in TV sia in streaming. Grazie al servizio Rai,  in televisione appuntamento su Rai2 e su RaiSport HD in base alla programmazione della rete. In streaming ci si deve collegare alla piattaforma di RaiPlay. Per gli utenti di Discovery, a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport 1 e su Discovery+.

Notizie
Sport invernali
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
La Juventus vince 2-0 in casa del Pisa: gol di Kalulu e Yildiz. Spalletti è a un punto dalla vetta
Perché il gol di Davis in Udinese-Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio
La Fiorentina chiude il 2025 all'ultimo posto, la crisi continua: Sorensen regala la vittoria al Parma
Perché l'arbitro Doveri non ha concesso il rigore dopo che Paleari ha travolto Idrissi in Torino-Cagliari
Chivu sul mercato: "Un allenatore non dirà mai cosa manca". Una lezione di comunicazione
Milan all’assalto di Maignan, c'e l'offerta ufficiale per il rinnovo: le cifre, sarà il più pagato della rosa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views