Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Semmering: orari e programma

Slalom femminile di Coppa del Mondo di sci alpino in programma oggi sulle nevi austriache a Semmering. Doppio appuntamento con le due manche che inizieranno – tempo permettendo – alle 14:15 e alle 17:45. Diretta integrale in chiaro sui canali Rai in TV e sulla piattaforma di RaiPlay per lo streaming.

Dopo le gare di ieri, dove si è corso per lo slalom gigante, oggi si ritorna subito sugli sci con lo Slalom femminile a Semmering. Nono appuntamento stagionale, con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oramai ad un passo. La squadra azzurra femminile è capitanata da Sofia Goggia, che è tornata sul podio in questa annata di World Cup, a St. Moritz con un ottimo terzo posto in discesa libera poi ripetuto in super G, ottenendo anche la prima vittoria di stagione nel super G di Val d'Isère.

Tutte le azzurre impegnate oggi nello Slalom femminile a Semmering

Ecco la lista delle convocate dell'Italia per la nona tappa della Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile per lo slalom austriaco di oggi: Lara Della Mea, Martina Peterlini, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola, Giulia Valleriani e Giada D’Antonio. L'inizio della prima manche è previsto per le 14:45 mentre la partenza della seconda è fissata per le 17:45. Ovviamente, eventuali condizioni meteo sfavorevole potrebbero posticipare i due orari.

Dove vedere lo slalom femminile di Coppa del Mondo in TV e in streaming

Come tutte le altre prove di Coppa del Mondo anche questo slalom in due manche, si potrà vedere in chiaro e indiretta sia in TV sia in streaming. Grazie al servizio Rai, in televisione appuntamento su Rai2 e su RaiSport HD in base alla programmazione della rete. In streaming ci si deve collegare alla piattaforma di RaiPlay. Per gli utenti di Discovery, a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport 1 e su Discovery+.