Sci Alpino oggi in TV, dove vedere lo slalom di Are e il Super G di Courchevel: orari e programma

La Coppa del Mondo di Sci si avvia verso la conclusione. In questa domenica 15 marzo sono in programma le abituali due gare. Quella femminile si tiene in Svezia a Are, dove è in programma uno slalom speciale che serve a Mikaela Shiffrin per provare a blindare la Coppa. Mentre gli uomini sono in gara a Courchevel in Francia, dove si terrà un'altra gara veloce, stavolta un Super G con Franzoni e Paris che proveranno a essere protagonisti. Diretta in chiaro su Rai 2, per abbonati su Eurosport.

Le italiane in gara nello Slalom di Are

Goggia, Brignone e Pirovano non ci sono. Lara Della Mea tra le italiane è quella con le maggiori chance di fare bene. Ma occhio pure a Martina Peterlini. Completano il gruppo, piuttosto ristretto, Anna Trocker e Zenere.

Dove vedere in tv e streaming lo Slalom di Are

Lo Slalom speciale di Are è un appuntamento classico. Rai 2 inizierà con il collegamento in diretta per la prima manche pochi minuti prima delle ore 9:30 quando inizierà la gara ufficialmente. La seconda manche è in programma alle ore 12:30. Gara visibile anche in TV e streaming da parte degli abbonati di Eurosport. Streaming con RaiPlay, Discovery+, DAZN, HBO Max e TIMVision.

Gli italiani in gara nel Super G di Courchevel

Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono gli uomini sui quali l'Italia punta a Courchevel, dove è in programma il Super G. Franzoni e Paris lotteranno per la vittoria e cercheranno di ottenere punti importanti per la Coppa di specialità. Non solo loro al cancelletto di partenza. Mattia Casse e Scheider, ma anche Alliod, Bosca e Innerhofer.

Dove vedere in tv e streaming il Super G di Courchevel

Rai 2 trasmetterà in mezzo alle due manche dello slalom speciale femminile il Super G maschile, che scatterà quando in Italia scoccheranno le ore 10:45. Streaming gratis e in chiaro su RaiSport. Eurosport manderà in onda la gara per abbonati in TV e streaming, possibile con DAZN, Discovery+, HBO Max, TIMVision.