Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile a Wengen: orari e programma

A Wengen andrà in scena il Super G, primo appuntamento del lungo weekend sulle nevi svizzere: l’Italia ha grandi ambizioni, quali saranno gli azzurri in gara e dove vederla.

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Wengen dove andrà in scena il Super G maschile.Sarà un appuntamento molto sentito sulla mitica pista Lauberhorn che ospiterà un weekend bellissimo condito dalla discesa libera e chiuso poi dallo slalom. Oggi ci sarà la prima specialità in programma, con il Super G che comincerà alle 12:3o e come sempre sarà visibile dagli appassionati in chiaro sulla Rai.

Marco Odermatt sarà ancora una volta l'uomo da battere, idolo di casa che cercherà di sgomitare con Franjo Von Allmen, trionfatore nel SuperG dello scorso anno. Per l'Italia come sempre il nome più caldo è quello di Dominik Paris: gli azzurri sperano di poter raccogliere grandi soddisfazioni sulle nevi svizzere nelle gare veloci in questo fine settimana anche con Mattia Casse che ha avuto un ottimo tempo nella prova e con Giovanni Franzoni.

Gli italiani in gara per il Super G maschile a Wengen

Il gruppo azzurro è nutrito e può trovare piazzamenti interessanti sulle nevi svizzere, anche se l'Italia non è la favorita per questo weekend dove la Svizzera potrebbe farla da padrone nell'appuntamento che comincerà alle ore 12:30. Nella spedizione azzurra composta da otto atletic c'è chiaramente Christof Innerhofer, accompagnato da Mattia Casse, Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod e Marco Abbruzzese.

Dove vedere le gare di Coppa del mondo di Sci alpino

Anche il Super G di Wengen sarà trasmesso in Italia il chiaro sulla Rai: gli appassionati potranno seguire la gara a partite dalle 12:15 in diretta in forma gratuita su RaiSport HD, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. In contemporanea, per chi è già abbonato, la tappa svizzera della Coppa del Mondo di sci alpino sarà visibile anche in streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN. Lo streaming in forma gratuita è offerto invece da RaiPlay.