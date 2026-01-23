Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile a Kitzbuhel: orari e programma

Kitzbuhel sarà teatro delle gare di Coppa del Mondo in questo weekend. Si parte con il Super G, che scatterà alle ore 11:30 e si potrà seguire in diretta TV anche in chiaro.

Kitzbuhel è il tempio della velocità dello sci. Ogni sciatore desidera vincere sulla Streif, dove non bisogna avere paura. Per l'Italia è stato tabù per decenni, poi dopo il successo di Ghedina che ha dato il là a Kitzbuhel spesso il Tricolore ha sventolato. Giovanni Franzoni, che a Wengen ha trionfato per la prima volta in Coppa del Mondo, oggi venerdì 23 gennaio proverà a diventare l'ennesimo italiano a primeggiare nella gara austriaca. Si parte alle ore 11:30. Diretta TV in chiaro su Rai 2, diretta pure su Eurosport.

Sci alpino, i pettorali degli italiani in gara a Kitzbuhel

Dominik Paris ha vinto quattro volte a Kitzbuhel, tre in discesa e una in Super G. Lo osserveranno tutti con grande attenzione. Sarà il sesto a scendere Paris. Il secondo invece Guglielmo Bosca. Occhi puntati pure su Franzoni, che è stato assai veloce nelle prove dei giorni scorsi. Avrà il pettorale numero 7. Tra gli italiani ci sarà ovviamente Florian Scheider, due volte secondo sulla Streif negli anni scorsi ma in discesa libera, avrà il 49. Saranno al cancelletto di partenza anche Mattia Casse, pettorale numero 19, Christof Innerhofer, con il numero 24, Benjamin Alliod, 46, Max Perathorer, 54 e Marco Abruzzese, che scenderà con il numero 40.

Dove vedere il Super G di sci in TV: orari e diretta in chiaro

Kitzbuhel, che ospiterà nell'intero weekend gare di Coppa del Mondo, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci, che avranno la possibilità di seguire in diretta e in chiaro la gara. Il Super G sulla Streif si potrà seguire in diretta TV su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.it. Diretta TV per abbonati con Eurosport, canale che può essere visto dagli abbonati di DAZN, Discovery+ e HBO. Il collegamento partirà alle ore 11:30, orario in cui prenderà il via il Super G maschile.