Ronaldo colpito dalle lacrime di Lindsey Vonn, decide di scriverle: il messaggio forte e la risposta

Il video e soprattutto le lacrime di Lindsey Vonn hanno fatto il giro del mondo non lasciando indifferenti altre celebrità e icone dello sport. Tra loro c'è anche Cristiano Ronaldo che ha voluto incoraggiare pubblicamente la sciatrice americana, con parole fortissime tutt'altro che "di circostanza". Il portoghese ha voluto spingere Vonn a non mollare e rialzarsi ancora una volta, come accaduto tante volte nella sua carriera.

Lindsey Vonn in lacrime, impossibile restare indifferenti

La star dello sci è tornata negli USA dopo la caduta e il tremendo infortunio durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Ha rivelato di aver rischiato addirittura l'amputazione della gamba, scongiurata solo grazie all'intervento in Italia del dottor Tom Hackett. I dettagli di quanto accadutole sono da brividi, con i medici che le hanno dovuto letteralmente "aprire" la gamba per salvarla.

Le parole di Cristiano Ronaldo per Lindsey Vonn

Un dolore fisico e psicologico quasi insostenibile per Lindsey Vonn consapevole della necessità di ricorrere alla sedia a rotelle a lungo e poi alle stampelle. Difficile metabolizzare tutto per la sciatrice che si è mostrata senza filtri, lasciandosi andare anche a una fisiologica emotività dopo questi tremendi giorni. Toccante il suo video-messaggio che ha ricevuto tantissimi commenti, celebri e non. Tra questi anche quello di Cristiano Ronaldo.

Tra le migliaia di commenti sotto al post, la leggenda del calcio portoghese con il cuore in mano ha scritto: "I campioni si definiscono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui si rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che porti dentro di te. Continua a combattere. Le leggende si rialzano sempre". La reazione di Vonn è arrivata subito: "Detto da te significa moltissimo". Quello di Ronaldo è senza dubbio il messaggio più toccante tra quelli che hanno accompagnato il video della campionessa. Da colleghi e avversari, fino a Nadal e Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che ha dichiarato: “Arrendersi non è un'opzione”.