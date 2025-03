video suggerito

Philipp Raimund si ritira dalla gara di salto con gli sci, il motivo è paradossale: "Soffro di vertigini" Philipp Raimund è un saltatore professionista che ha vinto nelle categorie juniores per due volte il titolo mondiale. Nel 2025 ha conquistato anche il suo primo successo nel circuito di Coppa del Mondo, ma ha deciso di non partecipare alla tappa slovena a Planica: "Di solito controllo il mio problema, qui non so se sarei in grado o mi troverei in balia delle mie paure"

A cura di Alessio Pediglieri

Il campione di trampolino con gli sci Philipp Raimund ha deciso di ritirarsi dalla prestigiosa gara di questo fine settimana che si disputerà domenica a Planica, in Slovenia. Il tedesco lo ha anticipato via social con un lungo post in cui ha spiegato anche le ragioni di tale scelta che hanno sfiorato il paradossale: Raimund, infatti, soffre da sempre di vertigini e Planica rappresenta per lui un salto troppo alto con la sua collina da 240 metri di dislivello: "Di solito riesco a tenere tutto sotto controllo, ma qui no".

L'annuncio di Raimund: "Di solito riesco a gestire il problema, a Planica no"

A differenza del salto con gli sci classico, quello con il trampolino avviene su alture più grandi, con conseguenti velocità maggiori e tempi di volo più lunghi, come i dislivelli che si raggiungono. Tutto ciò consente agli atleti di conquistare distanze maggiori, ma introduce anche un livello di rischio più elevato in caso di cadute. Raimund è da tempo inserito nel circuito internazionale professionistico, è un saltatore di grande esperienza eppure per il prossimo weekend ha deciso di dare forfeit: "Di solito l'ho sotto controllo, e di solito non è un problema mentre scio. Purtroppo, di tanto in tanto sento che il mio corpo stia reagendo senza che io riesco a gestirlo del tutto" ha scritto in un lungo post in cui ha spiegato i motivi del ritiro.

Raimond soffre di vertigini, un problema che ha sempre avuto ma con cui ha imparato col tempo a condividere a tal punto da poter pratica uno sport estremo con il salto con gli sci dal trampolino, impossibile a molti: "Perdo il controllo e per circa 1 secondo, un secondo e mezzo e mi sento solo con dentro un artiglio che mi prende. Ovviamente ho tutto sotto controllo nel 95% dei miei salti, ma quando si tratta di Planica, non mi sento di correre il rischio che accada. In questo caso rischio di non capire se sono ancora il pilota di me stesso o se sono sopraffatto dalla paura".

Da qui il pensiero di non partecipare, che Raimond ha maturato anche se tiene uno spiraglio fino all'ultimo: "Pertanto sto guardando i questi primi 3 giorni, per avere una sensazione generale del tutto, guardando e imparando. Di solito non ho tentennamenti e voglio andare immediatamente a saltare. Mi piacerebbe che accadesse anche in questo caso. Se non fosse così, non dovrà essere così: non salterò se non mi sente pronto e felice di farlo".

Chi è Philipp Raimund, pluricampione mondiale negli juniores

Il 25enne campione tedesco Raimund gareggia dal 2014 e ai Mondiali juniores di Kandersteg/Goms nel 2018 e di Lahti del 2019 riuscì a imporsi sul panorama internazionale: vinse in entrambi gli eventi la medaglia d'oro nella gara a squadre. Raimond ha esordito in Coppa del Mondo il 29 dicembre 2019 a Oberstdorf per poi gareggiare ai successivi Mondiali juniores di Oberwiesenthal del 2020 conquistando il bronzo, ancora a squadre. Nel 2023 ha ottenuto il primo podio in Coppa del Mondo e nel febbraio di quest'anno la prima vittoria.