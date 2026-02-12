Pazzesca Federica Brignone! È oro nel Super G alle Olimpiadi otto mesi dopo il tremendo infortunio

La gioia di Federica Brignone dopo la vittoria in Super G ai Giochi Invernali di Milano Cortina.

Federica Brignone ha vinto in lacrime la medaglia d'oro nel Super G di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. È la quinta italiana a infilare al collo il metallo olimpico più prezioso (c'è anche lei dopo Magoni, Compagnoni con 3 ori, Ceccarelli e Goggia) ed è la prima italiana a conquistare tutto assieme a Coppa del Mondo e Mondiale).

La campionessa valdostana lo ha fatto resistendo alle insidie di una pista che hanno spazzato via le ambizioni di Sofia Goggia (fuori per aver inforcato una porta col braccio) e delle altre concorrenti. E pensare che "Fede" ha rischiato perfino di non partecipare dopo che il 3 aprile di un anno fa la sua gamba sinistra era andata in frantumi per un brutto incidente di gara. Era tornata ufficialmente al cancelletto di partenza nel Gigante di Plan De Corones lo scorso 20 gennaio, 292 giorni dopo quel giorno terribile che non dimenticherà mai e una duplice operazione.

La commozione della campionessa italiana per il trionfo dopo la paura per il grave infortunio.

Il 24 aprile i chirurghi ricomposero come un puzzle i frammenti d'osso. A luglio finì di nuovo sotto i ferri per agevolare il recupero articolare. Oggi il maresciallo dell'Arma dei Carabinieri ha chiuso gli occhi e, dopo un respiro profondo, s'è lanciato all'assalto del Super G scandendo la sua discesa con ottimi tempi intermedi, resistendo anche a uno sbalzo che avrebbe potuto catapultarla fuori dal tracciato. Brignone si è salvata con destrezza e ha chiuso al primo posto col tempo di 1'23″41. Semplicemente straordinaria. Poi è stata sopraffatta dall'emozione.

Questo è incredibile, sono ancora emozionata e ho o ancora l'adrenalina che mi scorre nelle vene. Oggi ero molto tranquilla, volevo sciare fluida e morbida e farla tutta, era un Super G da fidarsi, – ha ammesso a Rai Sport dopo la sua discesa -, non ho cercato di fare la linea perfetta ma di fare le curve più veloce possibile.

Commossa Ninna Quario, mamma di Federica Brignone: "Credevo che sarebbe tornata, ma vincere la medaglia olimpica in superG…non ho parole, veramente troppo brava – racconta a Rai Sport – Dopo l'oro olimpico non manca più nulla. Grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini, con l'affetto, regali e parole. Speriamo che tutti siano felici come noi".

