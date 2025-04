Federica Brignone: “Mi hanno aggiunto pezzi d’osso nella gamba, con l’operazione l’hanno salvata”

video suggerito

Federica Brignone ha già iniziato il lungo percorso di riabilitazione dopo il tremendo infortunio rimediato ad inizio aprile in occasione dei Campionati italiani di sci. C'è molta incertezza sulla sua partecipazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, anche perché ancora non si sa se la campionessa del mondo avrà bisogno di un'altra operazione. Quello che è certo, a giudicare dalle sue ultime parole, che le condizioni della gamba erano disastrose.

Brignone racconta le condizioni della gamba dopo l'infortunio

È stata la stessa Brignone a parlarne in occasione di un'intervista video per uno dei suoi sponsor in Francia. La sciatrice italiana ha spiegato nel dettaglio cosa le è accaduto: "Ho fratture multiple alla tibia e al perone. Per tenere insieme tutti i pezzi, sul piatto tibiale, è stato necessario aggiungere pezzi di osso. Fino a metà tibia, ho una placca con otto viti. Poi mi hanno ricostruito la capsula del ginocchio. Mi hanno ricostruito l'osso mediale laterale e il menisco. Tutto è stato distrutto".

E non è finita qui, visto Federica Brignone corre il serio rischio di tornare sotto i ferri per il legamento crociato: "Per quanto riguarda il legamento crociato, non lo sappiamo ancora, non è stato possibile vederlo bene. Il mio stinco era così piegato che hanno dovuto operarmi subito. Mi hanno salvato la gamba in quel modo. Per il crociato dovremo fare una risonanza magnetica, perché nel punto in cui normalmente si attacca, si è rotto tutto. A quel punto era troppo gonfio. Tra 45 giorni vedremo come sarà posizionata la tibia ed eventualmente si procederà con un intervento al legamento crociato".

Il recupero di Brignone, quando tornerà a sciare

Comunque la campionessa azzurra si è già messa al lavoro con la riabilitazione, guai però a bruciare le tappe: "Al momento dell'incidente la situazione era piuttosto dura e complicata. Ma al momento le cose stanno andando bene. Ho già iniziato la mia riabilitazione. L'operazione è andata bene. Lavoreremo un passo alla volta e il primo passo sarà ricominciare a camminare. Dopo faremo dei controlli per vedere se il ginocchio è stabile, se dovrò sottopormi a un'altra operazione, ecc. Non ho date, nemmeno: okay, potremmo farlo qui. In questo momento è davvero complicato".