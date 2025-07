Brignone si opera per velocizzare il recupero: “Un momentaneo passo indietro per farne presto tanti avanti”

Federica Brignone ha subìto un nuovo intervento per velocizzare il recupero articolare a quasi quattro mesi dall’operazione dello scorso 3 aprile: “Un momentaneo passo indietro per farne presto tanti avanti”.

Federica Brignone ha subìto un nuovo intervento per velocizzare il recupero articolare a quasi quattro mesi dall'operazione dello scorso 3 aprile. La campionessa di sci, vincitrice di tre medaglie olimpiche e cinque iridate, è stata sottoposta presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano a un'artrolisi artroscopica al ginocchio sinistro per una valutazione dello stato dell'articolazione.

Queste le sue parole sui social: "Pit stop alla clinica Madonnina: un momentaneo passo indietro (ritorno alle stampelle) per farne presto tanti avanti. Si torna al lavoro! Grazie al dott Panzeri e a tutto il suo team a Fede Bristot, Giovanni Bianchi e a tutto il personale della Madonnina".

Federica Brignone ricomincerà subito il proprio percorso di recupero presso il JMedical di Torino, secondo la tabella di lavoro prestabilita già in precedenza: la sciatrice aveva riportato la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a seguito di una brutta caduta durante i Campionati Italiani.

L'atleta 35enne spera di poter tornare in forma per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Brignone si opera in artroscopia per velocizzare il recupero

Il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica federale, ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Avevamo previsto di fare questa artroscopia per vedere lo stato dell’articolazione e soprattutto per migliorare il range di movimento che è arrivato a 110° di flessione. Abbiamo ripulito per aumentare i gradi di piegamento del ginocchio, nei prossimi giorni Federica dovrà essere un pochino più cauta nei movimenti, ma l’intervento è stato appositamente programmato per accelerare i tempi e permetterle di lavorare meglio. Inoltre abbiamo avuto modo di controllare la situazione interna al ginocchio per verificare se andava tutto bene. Da domani sarà già al lavoro con la fisioterapia“.