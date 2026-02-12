Olimpiadi in diretta LIVE, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Goggia e Brignone in Super G, poi Lollobrigida e Fontana

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. In mattinata, esattamente alle 11:30, c'è il SuperG femminile con Goggia e Brignone protagoniste. Nel pomeriggio tornano in scena Francesca Lollobrigida, che ha già vinto la medaglia d'oro in questi Giochi, e Arianna Fontana. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: dalle ore 10 su Rai 2 in chiaro e su Eurosport per abbonati.
Il programma di oggi alle Olimpiadi invernali: gli italiani in gara a Milano-Cortina
09:05 Curling: Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli)
09:30 Skeleton: Gara maschile, prima manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
10:00 Snowboard: Snowboardcross maschile, seeding manche 1 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
10:00 Sci freestyle: Moguls maschile, qualificazione 2
10:55 Snowboard: Snowboardcross maschile, seeding manche 2
11:08 Skeleton: Gara maschile, seconda manche
11:30 Sci alpino: SuperG femminile (Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano)
12:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia
12:15 Sci freestyle: Moguls maschile, finale 1
12:50 Bob: Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2
12:55 Sci freestyle: Moguls maschile, finale 2
13:00 Sci di fondo: 10 km in tecnica libera individuale femminile (Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi)
13:45 Snowboard: Snowboardcross maschile, ottavi di finale
14:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia
14:18 Snowboard: Snowboardcross maschile, quarti di finale
14:30 Hockey ghiaccio: Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada
14:39 Snowboard: Snowboardcross maschile, semifinali
14:56 Snowboard: Snowboardcross maschile, finale per il bronzo
15:01 Snowboard: Snowboardcross maschile, finale per l’oro
15:30 Bob: Monobob femminile, prove cronometrate 1-2
16:30 Pattinaggio di velocità: 5000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)
16:40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada
17:00 Salto con gli sci: Trampolino grande femminile, prova 1
18:30 Slittino: Staffetta a squadre (Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder, Andrea Voetter)
19:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA
19:30 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19:59 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20:00 Salto con gli sci: Trampolino grande maschile, prova 1
20:15 Short track: 500 metri femminili, quarti di finale (Chiara Betti, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
20:28 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20:28 Short track: 1000 metri maschili, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
21:00 Short track: 500 metri femminili, semifinali
21:07 Short track: 1000 metri maschili, semifinali
21:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA
21:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca
21:31 Short track: 500 metri femminili, Finale B
21:36 Short track: 500 metri femminili, Finale A
21:43 Short track: 1000 metri maschili, Finale
21:48 Short track: 1000 metri maschili, Finale A
A che ora iniziano le gare oggi a Milano-Cortina: si parte con il curling con la sfida tra Italia e Svizzera
Alle ore 9:05 si apre il programma olimpico di oggi giovedì 12 febbraio. Si parte con la sfida della fase a gironi del curling femminile tra l'Italia e la Svizzera. In campo anche Stefania Constantini, vincitrice del bronzo nel misto. Con lei anche Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis e Giulia Zardini Lacedell. Alle 11:30 si terrà il Super G femminile.
Olimpiadi Invernali 2026, le gare di oggi a Milano-Cortina: orari tv il 12 febbraio
Giornata di gare molto ricca oggi. Si parte con il curling alle ore 9:05, mentre alle 11:30 c'è il SuperG femminile con Goggia e Brignone. Nel pomeriggio parterre de roi con Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. A seguire nello short track tocca ad Arianna Fontana e Pietro Sieghel, vincitori pure loro dell'oro a Milano Cortina, che stavolta saranno separati.