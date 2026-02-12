Olimpiadi in diretta LIVE, in diretta le gare oggi a Milano Cortina: Goggia e Brignone in Super G, poi Lollobrigida e Fontana

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in diretta: gli italiani in gara oggi e il medagliere aggiornato. In mattinata, esattamente alle 11:30, c'è il SuperG femminile con Goggia e Brignone protagoniste. Nel pomeriggio tornano in scena Francesca Lollobrigida, che ha già vinto la medaglia d'oro in questi Giochi, e Arianna Fontana. Per vedere le gare delle Olimpiadi in diretta tv e streaming: dalle ore 10 su Rai 2 in chiaro e su Eurosport per abbonati.

