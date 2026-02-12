Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 12 febbraio

Giornata di gare a Milano Cortina 2026 con tante chance per l’Italia. Vogliono vincere un’altra medaglia alle Olimpiadi Sofia Goggia, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana, tutte in gara oggi. Il programma integrale di oggi giovedì 12 febbraio. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport.

Il momento clou della giornata odierna delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà senz'altro quello del Super G femminile, che vedrà Sofia Goggia tra le grandi favorite. In gioco anche Federica Brignone. Si parte alle ore 11:30. Tornano a gareggiare le due regine italiane di questa Olimpiade invernale e cioè Francesca Lollobrigida, in gara dalle ore 16:30 nella finale di velocità sui 5000m femminili e Arianna Fontana, che con Pietro Sieghel, sarà in pista alla Milano Ice Skating Arena nello short track. Il primo evento di giornata sarà la sfida Italia-Svizzera del curling femminile. Diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Diretta TV e streaming anche su Eurosport.

Nove titoli in palio, si comincerà con il SuperG femminile di sci alpino con Sofia Goggia e Federica Brignone. Ma occhi pure per la 10 km femminile di sci di fondo, nel programma le gare di snowboard, dei 5000 femminili di pattinaggio di velocità, dello short track e della staffetta a squadre di slittino. Proseguiranno inoltre le gare dei gironi di hockey e curling maschile.

09:05 Curling: Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli)

09:30 Skeleton: Gara maschile, prima manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

10:00 Snowboard: Snowboardcross maschile, seeding manche 1 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)

10:00 Sci freestyle: Moguls maschile, qualificazione 2

10:55 Snowboard: Snowboardcross maschile, seeding manche 2

11:08 Skeleton: Gara maschile, seconda manche

11:30 Sci alpino: SuperG femminile (Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano)

12:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia

12:15 Sci freestyle: Moguls maschile, finale 1

12:50 Bob: Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2

12:55 Sci freestyle: Moguls maschile, finale 2

13:00 Sci di fondo: 10 km in tecnica libera individuale femminile (Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi)

13:45 Snowboard: Snowboardcross maschile, ottavi di finale

14:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia

14:18 Snowboard: Snowboardcross maschile, quarti di finale

14:30 Hockey ghiaccio: Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada

14:39 Snowboard: Snowboardcross maschile, semifinali

14:56 Snowboard: Snowboardcross maschile, finale per il bronzo

15:01 Snowboard: Snowboardcross maschile, finale per l’oro

15:30 Bob: Monobob femminile, prove cronometrate 1-2

16:30 Pattinaggio di velocità: 5000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)

16:40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada

17:00 Salto con gli sci: Trampolino grande femminile, prova 1

18:30 Slittino: Staffetta a squadre (Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder, Andrea Voetter)

19:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA

19:30 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19:59 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20:00 Salto con gli sci: Trampolino grande maschile, prova 1

20:15 Short track: 500 metri femminili, quarti di finale (Chiara Betti, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

20:28 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (terza manche)

20:28 Short track: 1000 metri maschili, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

21:00 Short track: 500 metri femminili, semifinali

21:07 Short track: 1000 metri maschili, semifinali

21:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA

21:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca

21:31 Short track: 500 metri femminili, Finale B

21:36 Short track: 500 metri femminili, Finale A

21:43 Short track: 1000 metri maschili, Finale

21:48 Short track: 1000 metri maschili, Finale A

Gli italiani in gara oggi: Goggia, Lollobrigida e Fontana

Sofia Goggia e Federica Brignone in lizza per una medaglia nel Super G femminile, alle ore 11:30. Nel pomeriggio tocca a chi ha già vinto la medaglia d'oro e cioè Francesca Lollobrigida nel pattinaggio, alle ore 16:30 si parte con il pattinaggio di velocità, Arianna Fontana e Pietro Sieghel, stavolta separati, in pista in serata.

Gli eventi in programma oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina si potranno seguire in diretta TV in chiaro sulla Rai. Si comincia già alle ore 9 su Rai 2, il canale olimpico che manderà in onda gli eventi fino alle 23, con qualche interruzione per i telegiornali. Gare in chiaro anche su RaiSport HD. Streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno vedere invece tutto in modo integrale, minuto per minuto. Eurosport è visibile in TV e in streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.