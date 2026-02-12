Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara il 12 febbraio
Il momento clou della giornata odierna delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà senz'altro quello del Super G femminile, che vedrà Sofia Goggia tra le grandi favorite. In gioco anche Federica Brignone. Si parte alle ore 11:30. Tornano a gareggiare le due regine italiane di questa Olimpiade invernale e cioè Francesca Lollobrigida, in gara dalle ore 16:30 nella finale di velocità sui 5000m femminili e Arianna Fontana, che con Pietro Sieghel, sarà in pista alla Milano Ice Skating Arena nello short track. Il primo evento di giornata sarà la sfida Italia-Svizzera del curling femminile. Diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Diretta TV e streaming anche su Eurosport.
Nove titoli in palio, si comincerà con il SuperG femminile di sci alpino con Sofia Goggia e Federica Brignone. Ma occhi pure per la 10 km femminile di sci di fondo, nel programma le gare di snowboard, dei 5000 femminili di pattinaggio di velocità, dello short track e della staffetta a squadre di slittino. Proseguiranno inoltre le gare dei gironi di hockey e curling maschile.
Olimpiadi 2026 oggi, programma e orari delle gare dell'12 febbraio
09:05 Curling: Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli)
09:30 Skeleton: Gara maschile, prima manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)
10:00 Snowboard: Snowboardcross maschile, seeding manche 1 (Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin)
10:00 Sci freestyle: Moguls maschile, qualificazione 2
10:55 Snowboard: Snowboardcross maschile, seeding manche 2
11:08 Skeleton: Gara maschile, seconda manche
11:30 Sci alpino: SuperG femminile (Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano)
12:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Francia
12:15 Sci freestyle: Moguls maschile, finale 1
12:50 Bob: Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2
12:55 Sci freestyle: Moguls maschile, finale 2
13:00 Sci di fondo: 10 km in tecnica libera individuale femminile (Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Maria Gismondi)
13:45 Snowboard: Snowboardcross maschile, ottavi di finale
14:05 Curling: Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia
14:18 Snowboard: Snowboardcross maschile, quarti di finale
14:30 Hockey ghiaccio: Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Canada
14:39 Snowboard: Snowboardcross maschile, semifinali
14:56 Snowboard: Snowboardcross maschile, finale per il bronzo
15:01 Snowboard: Snowboardcross maschile, finale per l’oro
15:30 Bob: Monobob femminile, prove cronometrate 1-2
16:30 Pattinaggio di velocità: 5000 metri femminili (Francesca Lollobrigida)
16:40 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Canada
17:00 Salto con gli sci: Trampolino grande femminile, prova 1
18:30 Slittino: Staffetta a squadre (Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder, Andrea Voetter)
19:05 Curling: Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud, Cina-Gran Bretagna, Danimarca-Giappone, Svezia-USA
19:30 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19:59 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20:00 Salto con gli sci: Trampolino grande maschile, prova 1
20:15 Short track: 500 metri femminili, quarti di finale (Chiara Betti, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
20:28 Snowboard: Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20:28 Short track: 1000 metri maschili, quarti di finale (Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)
21:00 Short track: 500 metri femminili, semifinali
21:07 Short track: 1000 metri maschili, semifinali
21:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-USA
21:10 Hockey ghiaccio: Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Danimarca
21:31 Short track: 500 metri femminili, Finale B
21:36 Short track: 500 metri femminili, Finale A
21:43 Short track: 1000 metri maschili, Finale
21:48 Short track: 1000 metri maschili, Finale A
Gli italiani in gara oggi: Goggia, Lollobrigida e Fontana
Sofia Goggia e Federica Brignone in lizza per una medaglia nel Super G femminile, alle ore 11:30. Nel pomeriggio tocca a chi ha già vinto la medaglia d'oro e cioè Francesca Lollobrigida nel pattinaggio, alle ore 16:30 si parte con il pattinaggio di velocità, Arianna Fontana e Pietro Sieghel, stavolta separati, in pista in serata.
Dove vedere le gare delle Olimpiadi Invernali 2026 in diretta tv e streaming
Gli eventi in programma oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina si potranno seguire in diretta TV in chiaro sulla Rai. Si comincia già alle ore 9 su Rai 2, il canale olimpico che manderà in onda gli eventi fino alle 23, con qualche interruzione per i telegiornali. Gare in chiaro anche su RaiSport HD. Streaming con RaiPlay. Gli abbonati di Eurosport potranno vedere invece tutto in modo integrale, minuto per minuto. Eurosport è visibile in TV e in streaming per gli abbonati di DAZN, Discovery+, HBO Max, Prime Video Channels e TIMVision.