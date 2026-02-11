Pazzesco oro di Rieder e Kainzwaldner: alle Olimpiadi l’Italia domina anche nello slittino doppio maschile

Semplicemente strepitosa giornata olimpica per lo slittino azzurro. A pochi istanti dall’oro conquistato dal duo femminile Vötter e Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha conquistato la medaglia più preziosa anche nel doppio maschile. In una giornata perfetta e già entrata nella storia dei Giochi.

Lo slittino azzurro domina alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina: a poca distanza dallo storico oro del doppio femminile, anche la coppia maschile non è da meno, prendendosi un pazzesco primo posto nella finale che ha visto gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner scalzare tutti dal gradino più alto del podio con una seconda run perfetta che è valsa una vittoria che al nostro Paese mancava da vent'anni. Un successo incredibile che ha portato la nostra Nazionale sul tetto olimpico con una doppietta semplicemente incredibile.

L'impresa di Reider e Kainzwaldner nel doppio maschile a pochi istanti dall'impresa di Vötter e Oberhofer

52.587, 11/02/2026. Numeri che resteranno incisi per sempre nel ghiaccio non solo della pista "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo che ha visto in pochi minuti l'Italia conquistare due medaglie d'oro olimpiche. Il primo riferimento è il tempo spettacolare ottenuto nella run decisiva in finale da parte dei due azzurri, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Il secondo è una data già storica perché proprio qualche istante prima era toccato al duo femminile composto da Vötter e Oberhofer prendersi la medaglia più pregiata, riscrivendo la storia di specialità che per la prima volta in assoluto faceva la sua apparizione alle Olimpiadi invernali.

L'impresa di Reider e Kainzwaldner, gerarchie ribaltate: oro a 32 ani di distanza dall'ultimo

Gli azzurri alla vigilia erano nella griglia di partenza tra gli equipaggi più forti ma di certo non nella prima fila che valeva il podio. Poi, il miracolo sportivo con cui sono riusciti a ribaltare la situazione attraverso due run di finale, eccezionali. Hano chiuso al terzo posto nella prima per poi diventare i migliori nella seconda quanto è bastato, con il parziale di 52.587 che è diventato poi un complessivo d'oro zecchino di 1:45.086. I due azzurri sono riusciti a riportare un titolo che all’Italia mancava addirittura da 32 anni, quando a Lillehammer si imposero Kurt Brugger e Wilfried Huber regalando la quarta medaglia d'oro e la 13a totale in questa prima parte esaltante di Milano Cortina.