Leggendaria Francesca Lollobrigida, nuovo oro sui 5.000 metri: è la Regina della Velocità alle Olimpiadi

Francesca Lollobrigida straordinaria con ua prestazione incredibile sui 5 mila metri nello speed skating dove ha conquistato un altro oro olimpico dopo quello ottenuto sui 3 mila, con un tempo irraggiungibile di 6'46" 17. Una prova clamorosa, con un nuovo personale sulla distanza e con solo 10 centesimi di vantaggio che le ha permesso di prendersi ancora una volta la più prestigiosa medaglia, salendo sul gradino più alto del podio. E' la Regina della Velocità azzurra, diventando l'atleta italiana più medagliata in questa disciplina.

Una prestazione magica in cui la campionessa olimpica dei 3 mila metri ha dominato dal primo all'ultimo giro, riuscendo a domare tutte le rivali, mantenendo quanto è bastato per cingersi al collo una nuova medaglia d'oro personale, rilanciando le ambizioni italiane nel medagliere che ora vede il nostro Paese con il 15° podio in totale, migliorando ancora più rispetto a Torino, il bottino per una edizione sul proprio territorio. Lollobrigida ha messo in fila le migliori, partendo dall'olandese Merel Conijn e poi la campionessa europea Ragne Wiklund, terza, con Tas costretta a restare ai piedi del podio.

La gara di Lollobrigida sui 5 mila che le è valsa la medaglia d'oro: la seconda a Milano Cortina

Francesca Lollobrigida ha gestito la propria prova nel migliore dei modi, sapendo perfettamente il tempo di tutte le sue avversarie per potersi gestire e superare. E' partita forte, con +83 centesimi di vantaggio sull'olandese ai mille metri. Poi la tenuta sui 2.000 e poi l'accelerata sul ritmo di 32 secondi e mezzo a giro: alla fine arriva un oro storico, con il tempo di 6.46.17, con dieci centesimi di vantaggio. Per Francesca Lollobrigida arriva la quarta medaglia olimpica complessiva in carriera, la seconda medaglia d'Oro a questi Giochi invernali.