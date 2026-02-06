Olimpiadi Milano-Cortina oggi in TV, programma e orari degli italiani in gara: Constantini e Mosaner nel curling

Il programma delle Olimpiadi 2026 di oggi 6 febbraio: Constantini e Mosaner impegnati nel curling doppio misto. Orari, italiani in gara e dove vederli in TV in chiaro e streaming.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel programma di oggi, venerdì 6 febbraio, della Olimpiadi di Milano-Cortina gli atleti italiani impegnati nelle varie discipline sono protagonisti nelle gare del doppio misto di curling e del pattinaggio artistico, da seguire anche gli allenamenti di salto con gli sci e le prove cronometrate di sci alpino (con in pista i big maschili, Paris e Franzoni, e quelli femminili, Goggia e Brignone) e slittino. In serata, a partire dalle 20:00, ci sarà la cerimonia ufficiale dei Giochi invernali. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv, in base alla programmazione, su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre la cerimonia andrà in onda su Rai 1. In streaming (gratis) su Rai Play, in abbonamento su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels.

Il programma delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026

Dal Salto con gli sci all'Hockey su ghiaccio femminile, il programma di oggi dei Giochi di Milano-Cortina è molto nutrito. Si parte alle 9:00 e si chiude alle 14:40, nel pomeriggio non ci sono gare in previsione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi che inizia alle 20:00. Ecco quali sono le discipline in calendario e gli italiani che partecipano:

9:00 Salto con gli sci: trampolino piccolo femminile, secondo allenamento ufficiale ( Martina Ambrosi , Jessica Malsiner , Annika Sieff , Martina Zanitzer )

, , , ) 9:55 Pattinaggio di figura: gara a squadre, danza sul ghiaccio, rhythm dance ( Guignard-Fabbri )

) 10:00 Slittino: singolo maschile, allenamento ufficiale 5ª e 6ª prova ( Leon Felderer , Alex Gufler , Dominik Fischnaller )

, , ) 10:05 Curling: doppio misto, sessione 5, Svezia-Gran Bretagna, Italia -Svizzera, Stati Uniti-Canada

-Svizzera, Stati Uniti-Canada 11:30 Sci alpino: discesa femminile, secondo allenamento ufficiale (in ordine di pettorale Federica Brignone 2, Sofia Goggia 12, Laura Pirovano 15, Nicol Delago 16, Elena Curtoni 24, Nadia Delago 30)

2, 12, 15, 16, 24, 30) 11.30 Sci alpino: discesa maschile, terzo allenamento ufficiale (in ordine di pettorale Giovanni Franzoni 7, Dominik Paris 10, Florian Schieder 15, Mattia Casse 19, Christof Innerhofer 26)

7, 10, 15, 19, 26) 11:35 Pattinaggio di figura: gara a squadre, coppie d’artistico – programma corto ( Conti-Macii )

) 12:10 Hockey ghiaccio femminile: Gruppo B, Francia-Giappone

13:35 Pattinaggio di figura: gara a squadre, singolare femminile – programma corto ( Lara Naki Gutmann )

) 14:35 Curling: doppio misto, sessione 6, Cechia-Stati Uniti, Italia -Estonia, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia

-Estonia, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia 14:40 Hockey ghiaccio femminile: Gruppo A, Cechia-Svizzera

ore 20:00 Cerimonia di apertura.

Gli italiani impegnati in gara: Constantini, Mosaner, Guignard, Fabbri, Conti, Macii, Naki Gutmann

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo in gara per disputare due incontri importanti nel girone del doppio misto di curling: sfida Svizzera ed Estonia. Nel pattinaggio di figura Charlène Guignard e Marco Fabbri figurano nel programma assieme a Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie mentre Lara Naki Gutmann si esibirà nell'individuale. Nel palinsesto ci sono anche gli allenamenti di salto con gli sci e le prove cronometrate di sci alpino e slittino.

Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e streaming

Tutte le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: dalle 10:05 su Rai 2 HD (dalle 13.00 alle 14.00 su Rai Sport HD, numero 58 del digitale terrestre), dalle 20.00 su Rai 1 (per la cerimonia d'apertura). La copertura televisiva si completa con le emittenti visibili solo agli abbonati: Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app delle piattaforme citate si potranno seguire anche le Olimpiadi di Milano-Cortina in streaming. Senza costi aggiuntivi anche la diretta online sulla piattaforma di RaiPlay.