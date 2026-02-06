Olimpiadi Milano-Cortina oggi in TV, programma e orari degli italiani in gara: Constantini e Mosaner nel curling
Nel programma di oggi, venerdì 6 febbraio, della Olimpiadi di Milano-Cortina gli atleti italiani impegnati nelle varie discipline sono protagonisti nelle gare del doppio misto di curling e del pattinaggio artistico, da seguire anche gli allenamenti di salto con gli sci e le prove cronometrate di sci alpino (con in pista i big maschili, Paris e Franzoni, e quelli femminili, Goggia e Brignone) e slittino. In serata, a partire dalle 20:00, ci sarà la cerimonia ufficiale dei Giochi invernali. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv, in base alla programmazione, su Rai 2 e Rai Sport HD, mentre la cerimonia andrà in onda su Rai 1. In streaming (gratis) su Rai Play, in abbonamento su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels.
Il programma delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026
Dal Salto con gli sci all'Hockey su ghiaccio femminile, il programma di oggi dei Giochi di Milano-Cortina è molto nutrito. Si parte alle 9:00 e si chiude alle 14:40, nel pomeriggio non ci sono gare in previsione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi che inizia alle 20:00. Ecco quali sono le discipline in calendario e gli italiani che partecipano:
- 9:00 Salto con gli sci: trampolino piccolo femminile, secondo allenamento ufficiale (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
- 9:55 Pattinaggio di figura: gara a squadre, danza sul ghiaccio, rhythm dance (Guignard-Fabbri)
- 10:00 Slittino: singolo maschile, allenamento ufficiale 5ª e 6ª prova (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)
- 10:05 Curling: doppio misto, sessione 5, Svezia-Gran Bretagna, Italia-Svizzera, Stati Uniti-Canada
- 11:30 Sci alpino: discesa femminile, secondo allenamento ufficiale (in ordine di pettorale Federica Brignone 2, Sofia Goggia 12, Laura Pirovano 15, Nicol Delago 16, Elena Curtoni 24, Nadia Delago 30)
- 11.30 Sci alpino: discesa maschile, terzo allenamento ufficiale (in ordine di pettorale Giovanni Franzoni 7, Dominik Paris 10, Florian Schieder 15, Mattia Casse 19, Christof Innerhofer 26)
- 11:35 Pattinaggio di figura: gara a squadre, coppie d’artistico – programma corto (Conti-Macii)
- 12:10 Hockey ghiaccio femminile: Gruppo B, Francia-Giappone
- 13:35 Pattinaggio di figura: gara a squadre, singolare femminile – programma corto (Lara Naki Gutmann)
- 14:35 Curling: doppio misto, sessione 6, Cechia-Stati Uniti, Italia-Estonia, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia
- 14:40 Hockey ghiaccio femminile: Gruppo A, Cechia-Svizzera
- ore 20:00 Cerimonia di apertura.
Gli italiani impegnati in gara: Constantini, Mosaner, Guignard, Fabbri, Conti, Macii, Naki Gutmann
Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo in gara per disputare due incontri importanti nel girone del doppio misto di curling: sfida Svizzera ed Estonia. Nel pattinaggio di figura Charlène Guignard e Marco Fabbri figurano nel programma assieme a Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie mentre Lara Naki Gutmann si esibirà nell'individuale. Nel palinsesto ci sono anche gli allenamenti di salto con gli sci e le prove cronometrate di sci alpino e slittino.
Dove vedere le gare delle Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e streaming
Tutte le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: dalle 10:05 su Rai 2 HD (dalle 13.00 alle 14.00 su Rai Sport HD, numero 58 del digitale terrestre), dalle 20.00 su Rai 1 (per la cerimonia d'apertura). La copertura televisiva si completa con le emittenti visibili solo agli abbonati: Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app delle piattaforme citate si potranno seguire anche le Olimpiadi di Milano-Cortina in streaming. Senza costi aggiuntivi anche la diretta online sulla piattaforma di RaiPlay.