Olimpiadi invernali Pechino 2022: il calendario e il programma delle gare I Giochi Olimpici Invernali si disputeranno a Pechino dal 4 al 20 febbraio. 15 le discipline in programma. L’Italia confida molto in Sofia Goggia nello Sci, ma anche in Arianna Fontana nello Short Track e in Dorothea Wierer nel Biathlon.

Dal 4 al 20 febbraio a Pechino si terranno i Giochi Olimpici Invernali del 2022 che per la prima volta si svolgeranno in Cina. Un appuntamento attesissimo e, dopo i grandissimi successi dell'Italia dello sport nel 2021 si spera anche in queste Olimpiadi il tricolore continui a svettare.

Tantissimi gli atleti azzurri in gara, una su tutte Sofia Goggia, portabandiera dell'Italia insieme a Michela Moioli. Le gare più attese sono naturalmente quelle di Sci Alpino ma sono tante le specialità in cui l'Italia cercherà di vincere delle medaglie, come lo short track con Arianna Fontana, il biathlon con Dorothea Wierer e lo Snowboard. Le gare si terranno in 12 impianti differenti. Nel famoso stadio detto a Nido d'Uccello ci saranno le cerimonie d'apertura e chiusura. Ecco il programma completo della 24esima edizione dei giochi invernali, disponibile anche sul sito ufficiale, con le date e gli orari delle gare.

Il calendario completo delle Olimpiadi di Pechino 2022: programma, date e orari italiani

Ecco il programma completo con date e orari italiani dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Alcuni eventi si terranno già prima della Cerimonia d'apertura che ci sarà venerdì 4 febbraio alle 13 ora italiana, domenica 20 febbraio invece ci sarà la Cerimonia di Chiusura.

Mercoledì 2 febbraio

13:05 – Curling: sessione 1 doppio misto

Giovedì 3 febbraio

2:05 – Curling: sessione 2 doppio misto

7:05 – Curling: sessione 3 doppio misto

11:00 – Freestlye: qualificazione 1 moguls donne

12:45 – Freestyle: qualificazione 1 moguls uomini

13:05 – Curling: sessione 4 doppio misto

Venerdì 4 febbraio

1:35 – Curling: sessione 5 doppio misto

3:02 – Pattinaggio di Figura: team event, programma corto maschile 1

4.41 – Pattinaggio di Figura: team event, rhythm dance danza sul ghiaccio

6.22 – Pattinaggio di Figura: team event, programma corto coppie d’artistico

6.35 – Curling: sessione 6 doppio misto

13.00 – Cerimonia d’apertura Olimpiadi Pechino 2022

Sabato 5 febbraio

2:05 – Curling: sessione 7 doppio misto

3:45 – Snowboard: qualificazione 1 slopestyle donne

4:47 – Snowboard: qualificazione 2 slopestyle donne

6:15 – Salto con gli Sci: salto di allenamento uomini NH

7:05 – Curling: sessione 8 doppio misto

7:20 – Salto con gli Sci: qualificazione uomini NH

8:45 – Sci di fondo: skiathlon donne 7,5 + 7,5 km

9:30 – Speed Skating: 3000 metri donne

10:00 – Biathlon: staffetta mista 4×6 km

10:45 – Salto con gli Sci: qualificazione donne NH

11:00 – Freestyle: qualificazione 2 moguls uomini

11:45 – Salto con gli Sci: prima manche NH donne

12:00 – Short Track: batterie 500 metri donne

12:10 – Slittino: prima manche singolo uomini

12:30 – Freestyle: finale 1 moguls uomini

12:35 – Salto con gli Sci: seconda manche NH donne

12:38 – Short Track: batterie 1000 metri uomini

13:05 – Freestyle: finale 2 moguls uomini

13:05 – Curling: sessione 9 doppio misto

13:23 – Short Track: quarti di finale staffetta mista

13:40 – Freestyle: finale 3 moguls uomini

13:50 – Slittino: seconda manche singolo uomini

13:53 – Short Track: semifinale staffetta mista

14:26, – Short Track: finale staffetta mista

Domenica 6 febbraio

2:05 – Curling: sessione 10 doppio misto

2:30 – Snowboard: finale 1 slopestyle donne

2:37 – Pattinaggio di Figura: team event, programma corto donne

2:57 – Snowboard: finale 2 slopestyle donne

3:24 – Snowboard: finale 3 slopestyle donne

4:00 – Sci Alpino: discesa libera uomini

4:57 – Pattinaggio di Figura: team event, programma libero coppie d’artistico

7:05 – Curling: sessione 11 doppio misto

8:00 – Sci di Fondo: skiathlon uomini 15 + 15 km

9:30 – Speed Skating: 5000 metri uomini

11:00 – Freestyle: qualificazione 2 moguls donne

11:00 – Salto con gli Sci: salto di allenamento NH uomini

12:00 – Salto con gli Sci: prima manche NH uomini

12:30 – Freestyle: finale 1 moguls donne

12:30 – Slittino: terza manche singolo uomini

13:00 – Salto con gli Sci: seconda manche NH uomini

13:05 – Curling: sessione 12 doppio misto

13:05 – Freestyle: finale 2 moguls donne

13:40 – Freestyle: finale 3 moguls donne

14:15 – Slittino: quarta manche singolo uomini

Lunedì 7 febbraio

2:05 – Curling: sessione 13 doppio misto

2:22 – Pattinaggio di Figura: programma libero maschile team event

2:30 – Freestyle: qualificazione 1 big air donne

3:15 – Freestyle: qualificazione 2 big air donne

3:15 – Sci Alpino: prima manche gigante donne

3:31 – Pattinaggio di Figura: programma libero danza sul ghiaccio team event

4:00 – Freestyle: qualificazione 3 big air donne

4:37 – Pattinaggio di Figura: programma libero donne team event

5:00 – Snowboard: finale 1 slopestyle uomini

5:27 – Snowboard: finale 2 slopestyle uomini

5:54 – Snowboard: finale 3 slopestyle uomini

6:30 – Freestyle: qualificazione 1 big air uomini

6:45 – Sci Alpino: seconda manche gigante donne

7:15 – Freestyle: qualificazione 2 big air uomini

8:00 – Freestyle: qualificazione 3 big air uomini

9:30 – Speed Skating: 1500 metri donne

10:00 – Biathlon: 15 km individuale donne

11:28 – Salto con gli Sci: trial round gara a squadre mista

12:30 – Short Track: quarti di finale 500 metri donne

12:44 – Short Track: quarti di finale 1000 metri uomini

12:45 – Salto con gli Sci: prima manche gara a squadre mista

12:50 – Slittino: prima manche singolo donne

13:05 – Curling: semifinali doppio misto

13:13 – Short Track – semifinali 500 metri donne

13:20 – Short Track- semifinali 1000 metri uomini

13:46 – Short Track – finale 500 metri donne

13:51 – Salto con gli Sci: seconda manche gara a squadre mista

13:58 – Short Track: finale 1000 metri uomini

14:30 – Slittino: seconda manche singolo donne

Martedì 8 febbraio

2:22 – Pattinaggio di Figura: programma corto uomini

3:00 – Freestyle: prima manche finale big air donne

3:22 – Freestyle: seconda manche finale big air donne

3:40 – Snowboard: qualificazioni PGS donne

3:45 – Freestyle: terza manche finale big air donne

4:00 – Sci Alpino: superG uomini

4:07 – Snowboard: qualificazioni PGS uomini

4:34 – Snowboard: elimination round PGS donne

5:01 – Snowboard: elimination round PGS uomini

7:05 – Curling: finale bronzo doppio misto

7:30 – Snowboard: ottavi di finale PGS donne

7:40 – Snowboard: ottavi di finale PGS uomini

8:06 – Snowboard: quarti di finale PGS donne

8:15 – Snowboard: quarti di finale PGS uomini

8:24 – Snowboard: semifinali PGS donne

8:30 – Snowboard: semifinali PGS uomini

8:36 – Snowboard: finale per il bronzo PGS donne, a seguire finale per l’oro

8:43 – Snowboard: finale per il bronzo PGS uomini, a seguire finale per l’oro

9:00 – Sci di Fondo: qualificazioni sprint tl donne

9:30 – Biathlon: 20 km individuale uomini

9:50 – Sci di Fondo: qualificazioni sprint tl uomini

11:30 – Speed skating: 1500 metri uomini

11:30 – Sci di Fondo: quarti di finale sprint tl donne

11:55 – Sci di Fondo: quarti di finale sprint tl uomini

12:25 – Sci di Fondo: semifinali sprint tl donne

12:35 – Sci di Fondo: semifinali sprint tl uomini

12:47 – Sci di Fondo: finale sprint tl donne

12:50 – Slittino: terza manche singolo donne

13:00 – Sci di Fondo: finale sprint tl uomini

13:05 – Curling: finale per l’oro doppio misto

14:35 – Slittino: quarta manche singolo donne

Mercoledì 9 febbraio

2:30 – Snowboard: prima manche qualificazioni half-pipe donne

3:15 – Sci Alpino : prima manche slalom donne

3:21 – Snowboard: seconda manche qualificazioni half-pipe donne

4:00 – Snowboard: seeding run 1 snowboardcross donne

4:00 – Freestyle: prima manche finale big air uomini

4:22 – Freestyle: seconda manche finale big air uomini

4:45 – Freestyle: terza manche finale big air uomini

4:55 – Snowboard: seeding run 2 snowboardcross donne

5:30 – Snowboard: prima manche qualificazioni half-pipe uomini

6:21 – Snowboard: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

6:45 – Sci Alpino : seconda manche slalom donne

7:30 – Snowboard: ottavi di finale snowboardcross donne

8:00 – Combinata Nordica: trial round gundersen normal hill

8:07 – Snowboard: quarti di finale snowboardcross donne

8:28 – Snowboard: semifinali snowboardcross donne

8:45 – Snowboard: small finale snowboardcross, a seguire la big final

9;00 – Combinata Nordica: prova di salto gundersen NH

12:00 – Combinata Nordica: 10 km fondo gundersen NH

12:00 – Short Track: quarti di finale 1500 metri uomini

12:44 – Short Track: batterie 1000 metri donne

13:05 – Curling: sessione 1 round robin uomini

13:20 – Slittino: prima manche doppio

13:29 – Short Track: semifinali 1500 metri uomini

13:45 – Short Track: semifinali staffetta donne

14:20 – Short Track: finale 1500 metri uomini

14:35 – Slittino: seconda manche doppio

Giovedì 10 febbraio

2.00 – Freestyle: finale 1 aerials gara a squadre mista

2.05 – Curling: sessione 1 round robin donne

2.30 – Snowboard: prima manche finale halfpipe donne

2.30, Skeleton prima manche uomini

2.38, Pattinaggio di Figura: programma libero singolo uomini

2.50 – Freestyle: finale 2 aerials gara a squadre mista

2.57 – Snowboard: seconda manche finale halfpipe donne

3.24 – Snowboard: terza manche finale halfpipe donne

3.30, Sci Alpino: combinata alpina uomini, manche di discesa

4.00, Skeleton: seconda manche uomini

4.15 – Snowboard: seeding run 1 snowboardcross uomini

5.10 – Snowboard: seeding run 2 snowboardcross uomini

7.00 – Snowboard: ottavi di finale snowboardcross uomini

7.05 – Curling sessione 2 round robin uomini

7.15 – Sci Alpino: combinata alpina uomini, manche di slalom

7.37 – Snowboard: quarti di finale snowboardcross uomini

7.58 – Snowboard: semifinali snowboardcross uomini

8.00 -Sci di Fondo: 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli)

8.15 – Snowboard: small final snowboardcross uomini, a seguire la big final

13.00 – Speed Skating: 5000 metri donne

13.05 – Curling: sessione 2 round robin donne

14.30 – Slittino: Team Relay

Venerdì 11 febbraio

2:05 – Curling: sessione 3 round robin uomini

2:30 – Snowboard: prima manche finale half-pipe uomini

2:30 – Skeleton: prima manche donne

2:57 – Snowboard: seconda manche finale half-pipe uomini

3:24 – Snowboard: terza manche finale half-pipe uomini

4:00 – Skeleton seconda manche donne

4:00 – Sci Alpino: superG donne

5:10 – Hockey Ghiaccio: primo quarto di finale donne

7:05 – Curling: sessione 3 round robin donne

8:00 – Sci di Fondo: 15 km tc uomini partenza ad intervalli

9:00 – Speed of Skating: 10000 metri uomini

9:40 – Hockey su Ghiaccio: secondo quarto di finale donne

10.00, Biathlon: sprint 7,5 km donne

10.45 – Salto con gli Sci: salto di allenamento trampolino grande uomini

12:00 – Short Track: quarti di finale 1000 metri donne

12.00 – Salto con gli Sci: qualificazioni trampolino grande uomini

12:18 – Short Track: batterie 500 metri uomini

12:55 – Short Track semifinali 1000 metri donne

13:04 – Short Track semifinali staffetta uomini

13:05, Curling: sessione 4 round robin uomini

13:20, Skeleton: terza manche uomini

13:43 – Short Track: finale 1000 metri donne

14:55, Skeleton: quarta manche uomini

Sabato 12 febbraio

2:05 – Curling: sessione 4 round robin donne

3.00 – Snowboard: quarti di finale snowboardcross misto a squadre

3.30 – Snowboard: semifinali snowboardcross misto a squadre

3.50 – Snowboard: small e big final snowboardcross misto a squadre

5.10 – Hockey su Ghiaccio: terzo quarto di finale donne

7.05 – Curling: sessione 5 round robin uomini

8.30, Sci di Fondo: staffetta 4×5 km donne

9.00, Speed Skating quarti di finale team-pursuit donne

9.30 – Hockey su Ghiaccio: ultimo quarto di finale donne

9.57, Speed Skating: 500 metri uomini

10.00, Biathlon: sprint 10 km uomini

12.00 – Salto con gli Sci: prima manche trampolino grande uomini

12.07 – Pattinaggio di Figura: danza sul ghiaccio, rhythm dance

13.00 – Salto con gli Sci: seconda manche trampolino grande uomini

13.05 – Curling: sessione 5 round robin donne

13.20 – Skeleton: terza manche donne

14.55 – Skeleton: quarta manche donne

Domenica 13 febbraio

2:05 – Curling: sessione 6 round robin uomini

2:30 – Bob: prima manche monobob donne

3.00 – Freestyle: prima manche qualificazioni slopestyle donne

3.15 – Sci Alpino: prima manche gigante uomini

4.00 -Bob: seconda manche monobob donne

4.01 – Freestyle: seconda manche qualificazioni slopestle donne

6.45 – Sci Alpino: seconda manche gigante uomini

7.07, Curling: sessione 6 round robin donne

8.00 – Sci di Fondo: staffetta 4×10 km uomini

10.00 – Biathlon: inseguimento 10 km donne

11.45 – Biathlon: inseguimento 12,5 km uomini

12.00 – Freestyle: qualificazione 1 aerials donne

12:00 – Short Track: quarti di finale 500 metri uomini

12:27 – Short Track: semifinali 500 metri uomini

12:44 – Short Track: finale staffetta donne

12.45 – Freestyle: qualificazione 2 aerials donne

13.05 – Curling: sessione 7 round robin uomini

13:14 – Short Track finale 500 metri uomini

14.00 – Speed of Skating: quarti di finale team-pursuit uomini

14.56 – Speed of Skating: 500 metri donne

Lunedì 14 febbraio

2.05 – Curling: sessione 7 round robin donne

2.22 – Pattinaggio di Figura: danza sul ghiaccio, programma libero

2:30 – Snowboard qualificazione 1 big air donne

2:30 – Bob: terza manche monobob donne

2.30 – Freestyle: prima manche finale slopestyle donne

2.57 – Freestyle: seconda manche finale slopestyle donne

3:15 – Snowboard: qualificazione 2 big air donne

3.24 – Freestyle: terza manche finale slopestyle donne

4:00 – Snowboard: qualificazione 3 big air donne

4:00 – Bob quarta manche monobob donne

5.10 – Hockey su Ghiaccio: prima semifinale donne

5.30, – Freestyle: qualificazione 1 slopestyle uomini

6:30 – Snowboard: qualificazione 1 big air uomini

6.32 – Freestyle: qualificazione 2 slopestyle uomini

7.05 – Curling: sessione 8 round robin uomini

7.15 – Snowboard: qualificazione 2 big air uomin

8.00 – Snowboard: qualificazione 3 big air uomini

12.00 – Salto con gli Sci: prima manche prova a squadre uomini

13.05 – Bob: prima manche bob a 2 uomini

13.05 – Curling: sessione 8 round robin donne

13.06 – Salto con gli Sci: seconda manche prova a squadre uomini

14.10 – Hockey su Ghiaccio: seconda semifinale donne

14.40 – Bob: seconda manche bob a 2 uomini

Martedì 15 febbraio

2.05 – Curling: sessione 9 round robin uomini

2.30 – Freestyle: prima manche finale slopestyle uomini

2.30 – Snowboard:: prima manche finale big air donne

2.52 – Snowboard:: seconda manche finale big air donne

2.57 – Freestyle: seconda manche finale slopestyle uomini

3.15 – Snowboard: terza manche finale big air donne

3.24 – Freestyle: terza manche finale slopestyle uomini

4.00 – Sci Alpino: discesa libera donne

5.10 – Hockey su Ghiaccio: playoff uomini

6.00 – Snowboard: prima manche finale big air uomini

6.22 – Snowboard seconda manche finale big air uomini

6.45 – Snowboard: terza manche finale big air uomini

7.05 – Curling: sessione 9 round robin donne

7.30 – Speed Skating:: semifinali team-pursuit donne

7.52 – Speed Skating: semifinali team-pursuit uomini

8.00 – Combinata Nordica: salto di allenamento trampolino grande

9.00 – Combinata Nordica: manche di salto trampolino grande

9.22 – Speed Skating: finale per il bronzo team-pursuit donne

9.28 – Speed Skating finale per l’oro team-pursuit donne

9.40 – Hockey su Ghiaccio: play-off uomini

9.41 – Speed Skating: finale per il bronzo team-pursuit uomini

9.47 – Speed Skating: finale per l’oro team-pursuit uomini

10.00 – Biathlon: staffetta 4×7,5 km uomini

11.08 – Pattinaggio di Figura: programma corto singolo donne

12.00 – Combinata Nordica: 10 km gundersen trampolino grande

13.05, Curling: sessione 10 round robin uomini

13.15, Bob: terza manche bob a 2 uomini

14.10 – Hockey su Ghiaccio: playoff uomini

14.50, Bob: quarta manche bob a 2 uomini

Mercoledì 16 febbraio

2:05 – Curling: sessione 10 round robin donne

3:15 – Sci Alpino: prima manche slalom uomini

5.10 – Hockey su Ghiaccio: quarto di finale 1 uomini

6.45 – Sci Alpino: seconda manche slalom uomini

7.00 – Hockey su Ghiaccio: quarto di finale 2 uomini

7.05, Curling: sessione 11 round robin uomini

8.45 – Biathlon: staffetta 4×6 km donne

9.40 – Hockey su Ghiaccio: quarto di finale 3 uomini

10.00 – Sci di Fondo: semifinali team-sprint tecnica classica donne

10.40: Sci di Fondo: semifinali team-sprint tecnica classica uomini

12.00 – Freestyle: finale 1 aerials uomini

12.00 – Sci di Fondo: finale team-sprint tecnica classica donne

12.30 – Sci di Fondo: finale team-sprint tecnica classica uomini

12.30 – Hockey su Ghiaccio: finale per il bronzo donne

12.30 – Short Track: quarti di finale 1500 metri donne

13.00 – Freestyle: finale 2 aerials uomini

13.15 – Short Track: semifinali 1500 metri donne

13.05 – Curling: sessione 11 round robin donne

13.44 – Short Track: finale 1500 metri donne

14.30 – Hockey su Ghiaccio: quarto di finale 4 uomini

Giovedì 17 febbraio

2.05 – Curling: sessione 12 round robin uomini

2.30 – Freestyle: prima manche qualificazioni half-pipe donne

3.21 – Freestyle seconda manche qualificazioni half-pipe donne

3.30 – Sci Alpino: combinata alpina donne, manche di discesa

4.30 – Freestyle: skicross, seeding round

5.10 – Hockey su Ghiaccio: finale per l’oro donne

5.30 – Freestyle: prima manche qualificazioni half-pipe uomini

6.21 – Freestyle: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

7.00 – Freestyle: ottavi di finale skicross donne

7.00 – Sci Alpino: combinata alpina donne, manche di slalom

7.05 – Curling: sessione 12 round robin donne

7.35 – Freestyle: quarti di finale skicross donne

7.54 – Freestyle: semifinali skicross donne

8.00 – Combinata Nordica: trial round staffetta 4×10 km trampolino grande

8.10 – Freestyle: small e big final skicross donne

9.00 – Combinata Nordica: manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande

9.30 – Speed Skating: 1000 metri donne

11.08 – Pattinaggio di Figura: programma libero singolo donne

12.00 – Combinata Nordica: manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande

13.05 – Curling: semifinali uomini

Venerdì 18 febbraio

2:30 – Freestyle: prima manche finale half-pipe donne

2:57 – Freestyle: seconda manche finale half-pipe donne

3:24 – Freestyle terza manche finale half-pipe donne

4:45 – Freestyle seeding run skicross uomini

5.10 – Hockey su Ghiaccio: prima semifinale uomini

7.05 – Curling: finale per il bronzo uomini

7:45 – Freestyle: ottavi di finale skicross uomini

8:20 – Freestyle quarti di finale skicross uomini

8:39 – Freestyle: semifinali skicross uomini

8:55 – Freestyle: small e big final skicross uomini

9.30 – Speed Skating: 1000 metri uomini

10.00 – Biathlon: mass start 15 km uomini

11.38 – Pattinaggio di Figura coppie di artistico, programma corto

13.00, Bob: prima manche bob a 2 donne

13.05, Curling: semifinali donne

14.10 – Hockey su Ghiaccio: seconda semifinale uomini

14.30, Bob: seconda manche bob a 2 donne

Sabato 19 febbraio

2:30 – Freestyle: prima manche finale half-pipe uomini

2:30 – Bob: prima manche bob a 4 uomini

2:57 – Freestyle seconda manche finale half-pipe uomini

3:24 – Freestyle: terza manche finale half-pipe uomini

4:00 – Sci Alpino: gara mista a squadre parallelo, ottavi di finale

4:05 – Bob: seconda manche bob a 4 uomini

4:47 – Sci Alpino: gara mista a squadre parallelo, quarti di finale

5:14 – Sci Alpino: gara mista a squadre parallelo, semifinali

5:37 – Sci Alpino: gara mista a squadre parallelo, finale per il bronzo

5:46 – Sci Alpino: gara mista a squadre parallelo, finale per l’oro

7:00 – Sci di Fondo: 50 km tecnica classica mass start uomini

7:05, Curling: finale per l’oro uomini

8:00 – Speed Skating: semifinali mass start uomini

8:45 – Speed Skating: semifinali mass start donne

9:30 – Speed Skating: finale mass start uomini

10:00 – Speed Skating finale mass start donne

10:00 – Biathlon: mass start 12,5 km donne

12:08 – Pattinaggio di Figura: coppie di artistico, programma libero

13:00, Bob: terza manche bob a 2 donne

13:05, Curling: finale per il bronzo donne

14.10, Hockey su Ghiaccio: finale per il bronzo uomini

14.30, Bob: quarta manche bob a 2 donne

Domenica 20 febbraio

2:05 – Curling: finale per l’oro donne

2:30 – Bob: terza manche bob a 4 uomini

4:20 – Bob: quarta manche bob a 4 uomini

5:00 – Pattinaggio di Figura: Gala di esibizione

5:10 – Hockey su Ghiaccio: finale per l’oro uomini

7:30 -Sci di Fondo: 30 km tecnica classica mass start donne

Gli italiani in gara alle Olimpiadi invernali 2022

Ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino l'Italia spera di ripetere i successi di quelli di Tokyo della scorsa estate. Non sono ancora noti i nomi di tutti gli atleti italiani che disputeranno i Giochi Olimpici, perché fino alla metà di gennaio c'è la possibilità di guadagnarne altri.

Short Track

Donne: Arianna Fontana (IceLab), Cynthia Mascitto (Esercito), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle).

Uomini: Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri).

Pattinaggio di Figura

L’Italia sarà presente a Pechino con 9 atleti, 2 pattinatori di singolo, 2 coppie di artistico e 1 coppia di danza. Una pattinatrice di singolo italiana partirà alla volta della Cina per prendere parte alla prova a squadre.

Pattinaggio di Velocità

L'Italia avrà 8 atleti in campo maschile, mentre ci sarà solo un'atleta in campo femminile, perché il nostro paese ha diritto a un posto sui 1.500, 3.000, 5.000 e mass start, senza poter partecipare a 500, 1.000 e inseguimento a squadre

Curling

L'Italia disputerà il torneo maschile e il doppio misto. La squadra maschile si è guadagnata la qualificazione nell'ultimo torneo di qualificazione. Mentre già a maggio era stato artigliato un posto ai Giochi. Fuori la squadra femminile.

Sci Alpino

L'Italia ha diritto a iscrivere 18 atleti, 7 in campo maschile e 11 in quello femminile. Finora sono sette gli azzurri con la certezza di essere a Pechino, tra queste ovviamente la portabandiera Sofia Goggia.

Sci di Fondo

13 i posti a disposizione, 6 a livello maschile, 7 in quello femminile.

Biathlon

10 posti in totale, cinque in campo maschile e cinque femminile.

Snowboard

16 atleti per l'Italia, otto uomini e otto donne.

Salto con gli Sci

Due uomini e due donne iscritte ai Giochi per l'Italia.

Combinata Nordica

Sono quattro i posti, che potranno al massimo arrivare fino a 5.

Freestyle

Due uomini e una donna nel cross, un uomo e una donna nello slopestyle e big air.

Slittino

Per ora sono otto gli italiani qualificati, 3 nel singolo maschile e 3 in quello femminile, più una coppia nel doppio.

Bob

L'Italia finora ha qualificato un equipaggio nel bob a due a livello maschile.

Skeleton

Solo tre gli azzurri in questa specialità.

Le discipline olimpiche a Pechino

Sono 15 le discipline olimpiche invernali. Si comincerà con il curling, che inizierà il 2 febbraio, due giorni prima della cerimonia d'apertura e si chiuderà il 20 febbraio con l'assegnazione di medaglie nel bob, nello sci di fondo, nel pattinaggio di figura, nel curling e nell'hockey su ghiaccio.

Biathlon

Bob

Combinata Nordica

Curling

Freestyle

Hockey su Ghiaccio

Pattinaggio di Figura

Pattinaggio di Velocità

Salto con Sci

Sci Alpino

Sci di Fondo

Short Track

Skeleton

Slittino

Snowboard

Dove si svolgono i giochi olimpici Beijing 2022

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si svolgono in 12 impianti differenti. La cerimonia d'apertura e chiusura si terrà allo Stadio Nazionale di Pechino, un impianto che ha una forma a nido di uccello. Mentre sempre a Pechino si terranno le gare di hockey su ghiaccio nello Stadio nazionale coperto, utilizzato già per i Giochi estivi del 2008. Nella Contea di Yanqing si disputeranno invece le gare di Sci Alpino nella stazione sciistica di Xiaohaituo, che prende il nome dalla montagna in cui sorge, e in italiano significa ‘Affidati al cuore'.

Stadio nazionale di Pechino (Cerimonia d'apertura e chiusura)

Stadio coperto nazionale di Pechino (Hockey su ghiaccio)

National Speed Skating Oval (PechinoPattinaggio di velocità)

Centro acquatico nazionale di Pechino (Curling)

Capital Indoor Stadium di Pechino (Pattinaggio di figura, short track)

Wukesong Indoor Stadium di Pechino (Hockey su ghiaccio)

Big Air Shougang Pechino Big air (freestyle e snowboard)

National Alpine Ski Centre Contea di Yanqing (Sci alpino)

National Sliding Centre Contea di Yanqing (Bob, slittino, skeleton)

National Biathlon Centre di Zhangjiakou (Biathlon)

National Ski Jumping Centre di Zhangjiakou (Salto con gli sci, combinata nordica)

National Cross-Country Centre di Zhangjiakou (Sci di fondo, combinata nordica)

Genting Snow Park di Zhangjiakou (Snowboard, freestyle)

Dove vedere le Olimpiadi invernali in diretta TV, in streaming e in replica

Discovery Channel detiene i diritti integrali delle Olimpiadi, e come ha fatto per i Giochi di Tokyo trasmetterà ogni secondo dei Giochi, tutti gli eventi saranno disponibili per gli abbonati. La Rai trasmetterà 100 ore di diretta su Rai 2 e avrà modo di trasmettere in serata anche le repliche. A differenza delle Olimpiadi di Tokyo la Rai manderà in onda i Giochi Olimpici anche in streaming su raiplay.it.