Olimpiadi invernali 2022, il programma di oggi 17 febbraio: gli orari TV e le gare degli italiani

Le gare di oggi 17 febbraio 2022 alle Olimpiadi invernali: il programma e gli orari TV e le medaglie degli italiani ai Giochi Olimpici invernali di Pechino Dopo le straordinarie imprese di ieri nello short track di Arianna Fontana (che ha conquistato la sua 11ª medaglia olimpica) e della staffetta azzurra maschile, si apre oggi la 13ª giornata dei Giochi e in palio ci sono sei medaglie. L'Italia del Curling, già eliminata, affronta la Norvegia. Attesissima la manche di discesa della combinata femminile che vede, tra le italiane anche Federica Brignone. L'Italia gareggia anche nel freestyle skicross femminile dove oggi si aggiudicherà la medaglia mentre chiuderà il programma la combinata nordica a squadre maschile. Sono quindici le medaglie azzurre conquistate a Pechino 2022.

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 vengono trasmesse in tv in chiaro per un totale di 100 ore su Rai 2, Rai Sport e su RaiPlay, in abbonamento su Eurosport e Discovery+. Sul sito ufficiale dei XXIV Giochi Olimpici invernali e sul sito del CONI si può trovare tutto il programma delle gare.

Ecco il programma di oggi 17 febbraio e le gare degli italiani:

02.05 – Curling (sessione 12 round robin uomini): Norvegia-Italia con Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin, Amos Mosaner

02.42 – Bob (prove 3 e 4 bob a 4 uomini): Italia 1 con Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Alex Verginer, Eric Fantazzini, Italia 2 con attia Variola, Josè Delmas Obou, Robert Gino Mircea, Alex Pagnini

03.30 – Sci alpino (combinata alpina donne, manche di discesa): Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago

04.30 – Freestyle (skicross, seeding round donne): Lucrezia Fantelli, Jole Galli

07.00 – Freestyle (ottavi di finale skicross donne): Lucrezia Fantelli, Jole Galli

07.00 – Sci alpino (combinata alpina donne, manche di slalom): ev. Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago

07.35 – Freestyle (quarti di finale skicross donne): ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

07.54 – Freestyle (semifinali skicross donne): ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

08.00 – Combinata Nordica (trial round salto Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km): con Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

08.10 – Freestyle (small e big final skicross donne): ev. Lucrezia Fantelli, Jole Galli

09.00 – Combinata nordica (competition round salto Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km): con Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

12.00 – Combinata nordica (fondo Gundersen a squadre trampolino grande / 4×5 km): ev. con Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

