Paura in pista per Lucrezia Fantelli: gara interrotta per 10 minuti, azzurra in ospedale

A cura di Alessio Pediglieri

Non è finita benissimo l'avventura nello skicross per la nostra azzurra più quotata Lucrezia Fantelli che ha terminato la sua prova olimpica agli ottavi di finale sulla pista di Pechino. L'italiana, che fino a quel momento si era bene comportata, qualificandosi come testa di serie numero 6, è caduta malamente dopo un salto, mentre era nettamente al comando della propria batteria degli ottavi di finale.

Un brutto volo in pista a quasi 40 chilometri orari per aver preso male un salto e un capitombolo a sci aperti nella neve fresca. Così è terminata la prova dell'italiana al Genting Park di Pechino dove era di scena la giornata dedicata allo skicross, una prova di abilità e velocità in cui le speranze azzurre erano legate a Lucrezia Fantelli e a Jole Galli. L'inizio è stato sicuramente promettente con le due azzurre che hanno superato brillantemente l'ostacolo degli ottavi di finale qualificandosi per i quarti in due batterie differenti. La Galli è stata eliminata, arrivando terza con soli due posti disponibili per la semifinale, la Fantelli ha invece dominato la propria batteria, fino alla rovinosa caduta.

Lucrezia Fantelli trasportata a valle in toboga, sarà portata in ospedale per ulteriori accertamenti

La caduta è arrivata nella seconda metà di tracciato dopo che l'atleta azzurra era riuscita a bruciare le avversarie alla partenza mostrando un freestyle ottimo, che poteva anche profumare da top5. Subito davanti a tutte la Fantelli ha però peccato su un salto in cui è caduta male sul tracciato finendo sul ghiaccio e ruzzolando a bordo pista mentre le altre avversarie chiudevano la propria prova qualificandosi. Attimi di paura per le sorti della sciatrice italiana che è rimasta riversa nella neve. Subito soccorsa dallo staff medico, ma la gara è stata interrotta per ben 10 lunghi minuti.

Attimi di apprensione per le sorti della sciatrice veronese che ha faticato a muoversi. È così dovuto intervenire il toboga su cui è stata posta e trasportata a valle. Per la 25enne azzurra poi la corsa in ospedale per ulteriori accertamenti con i primi riscontri clinici: si sospetta un infortunio al ginocchio destro, ma ancora non si conoscono ulteriori particolari.