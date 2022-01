Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali: l’elenco delle discipline a Pechino 2022 Sono 15 gli sport protagonisti delle Olimpiadi di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio 2022. C’è grande attesa soprattutto per lo Sci Alpino, ma sono tante le discipline in cui l’Italia cerca le medaglie. Ecco la lista completa degli sport che prenderanno parte alle Olimpiadi invernali 2022.

A cura di Alessio Morra

La 24esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali si terrà in Cina a Pechino dal 4 al 20 febbraio. L'Italia punta tanto su Sofia Goggia nello Sci Alpino, ma anche in Arianna Fontana nello Short Track e in Dorothea Wierer campionessa di Biathlon e Michela Moioli nello Snowboard. Ma come hanno dimostrato i Giochi Olimpici di Tokyo le sorprese saranno tante e allora anche in sport e discipline in cui magari ci si aspetta poco potrebbero arrivare delle importanti e splendide medaglie. Non ci sono nuove discipline, restano tutte le 15 presenti già ai Giochi di Pyongyang del 2018. Le prime Olimpiadi Invernali di sempre in Cina si svilupperanno in dodici impianti, alcuni erano stati già utilizzati per quelli estivi del 2008. Ecco la lista completa di tutti gli sport olimpici presenti nel programma di Pechino 2020.

Tutti gli sport ai Giochi olimpici invernali: la lista completa

Per queste Olimpiadi non ci sono novità a livello di discipline. Tutte confermate quelle dell'ultima edizione, tenuta in Corea del Nord. Sono quindi sempre quindici le discipline presenti nel programma, che però si amplia. Saranno assegnate sette medaglie d'oro in più. Si amplia il programma nel bob (con una gara in più), il freestyle (tre), il salto con gli sci (uno), lo short track (uno) e lo snowboard (uno). Resta immutato il programma delle gare di Sci Alpino, che è da sempre lo sport più seguito tra quelli invernali. Ecco nel dettaglio, l’elenco di tutte le discipline che faranno parte delle Olimpiadi di Pechino 2022.