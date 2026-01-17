Nicol Delago fa un’impresa totale vincendo la discesa di Tarvisio: primo successo in Coppa del Mondo

Nicol Delago ha conquistato a Tarvisio il primo successo in Coppa del Mondo della sua carriera. La sciatrice italiana, partita con il pettorale numero 3, ha sorprendentemente sbaragliato la concorrenza.

Tutto perfetto. La chiusura del cerchio esiste, anche metaforicamente. Nicol Delago ha vinto la discesa libera di Tarvisio, ha sfruttato un'occasione d'oro, partiva con il pettorale numero 3 ed ha trionfato così per la prima volta in Coppa del Mondo. Questo successo le dà di fatto anche il posto per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Terzo posto per una inarrestabile Lindsey Vonn. Sesto posto ex aequo per Laura Pirovano. Lontanissima dalle prime invece una irriconoscibile Sofia Goggia, fuori dalla top ten. Per l'Italia è un uno – due favoloso, dopo il successo a Wengen di Giovanni Franzoni.

Nicol Delago trionfa a Tarvisio, Vonn terza

A Tarvisio, dove dopo quindici anni si è tornati a correre in Coppa del Mondo, Nicol Delago ha realizzato la prestazione più bella della sua carriera. Sulla pista Di Prampero Delago ha sfruttato un pettorale basso ed ha messo in riga tutte le sue rivali. Nicol Delago si è messa al comando subito ed ha visto scivolare dietro di sé Kira Weidle, giunta al secondo posto, e soprattutto Lindsey Vonn, che ha mostrato di essere tornata al top con due vittorie in Coppa ma con il grande obiettivo delle Olimpiadi davanti a sé. L'americana ha pagato un po' di nebbia, ma i 26 centesimi dimostrano il suo stato di forma eccezionale.

Fuori dalla top ten a Tarvisio Sofia Goggia

La gioia di Nicol Delago è incontenibile. Una vittoria, onestamente, tanto inaspettata, come quella di Franzoni a Wengen. Laura Pirovano si è classificata sesta, ed ha confermato i progressi enormi di questa stagione. Molto bene anche Nadia Delago, che è scesa con il pettorale numero 29. Bellissimo l'abbraccio tra le due sorelle alla fine. Deludente invece Sofia Goggia, che non è riuscita ad arrivare nella top ten e che per questo non guadagna troppo terreno nella classifica di Coppa del Mondo, comandata da Mikaela Shiffrin.