Mondiali sci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile combinata: orari e diretta L'Italia a caccia di altre medaglie nella Discesa femminile combinata ai Mondiali di sci alpino in programma a Saalbach. Due le manche in calendario a partire dalle 10. Diretta in chiaro in TV e in streaming su RaiSport HD e RaiPlay.

L'Italia torna in pista oggi ai Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach (in Austria) con la Discesa femminile combinata. Sarà articolata in due manche con due sciatrici differenti (l'una di discesa e l'altra di slalom) a partire dalle ore 10. Le azzurre proveranno ad arricchire il medagliere dopo l'oro conquistato nel parallelo a squadre miste e l'argento nel Super G donne con Federica Brignone.

La classifica finale sarà calcolata sommando i tempi delle due frazioni in programma. La prima manche sarà la prova di velocità che determinerà anche l'ordine di partenza nello slalom a classifica invertita. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti sui canali della Rai e in streaming su RaiPlay (anche in questo caso senza costi aggiuntivi).

Le italiane nella Discesa femminile combinata

Né Federica Brignone né Sofia Goggia figurano tra le selezionate per le gare odierne. Sono tre le formazioni schierate: per la combinata a squadra femminile (discesista/slalomista) e sono composte da Elena Curtoni e Martina Peterlini, Nicol Delago e Marta Rossetti, Laura Pirovano e Giorgia Collomb. Tra queste ne spiccano due in particolare, considerati i risultati recenti: Delago, che s'è piazzata in ottava posizione nella discesa libera di sabato scorso; Collomb reduce dall'oro nel parallelo a squadre mister. Tutte saranno protagoniste nelle due manche in programma ai seguenti orari:

prima manche, discesa libera (ore 10:00)

seconda manche, slalom (ore 13:15)

Discesa femminile combinata dove vederla in diretta TV

Le due mance della Discesa femminile combinata saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e gratis sulla Rai, questa volta sarà Rai Sport HD a mandarle in onda. Gli abbonati alla pay-per-view potranno assistere alla gara attraverso una Smart Tv grazie alla diretta in chiaro su Eurosport 1, DAZN, Sky e NOW.

Dove vedere in diretta streaming la Discesa femminile combinata

La diretta streaming dell'evento è gratuita sulla Rai, gli appassionati potranno vederla in diretta collegandosi alla piattaforma di Rai Play attraverso la app oppure il sito. In alternativa c'è la messa in onda (a pagamento) su Eurosport 1, DAZN, Sky e NOW.