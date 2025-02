video suggerito

Federica Brignone splendido argento nel SuperG ai Mondiali di Saalbach: l'oro sfuma per un solo decimo Federica Brignone ha entusiasmato sulle nevi austriache di Saalbach per il Mondiale di SuperG dove ha accarezzato la medaglia d'oro, sfuggita solamente per 1 decimo. Imprendibile la padrona di casa., Stephanie Venier che ha sovvertito ogni pronostico. Per Brignone è la 4a medaglia iridata. Goggia ai piedi del podio, quarta, delusione per Bassino – che partiva con titolo di campionessa in carica.

A cura di Alessio Pediglieri

Solamente una straordinaria Stephanie Venier ha avuto la meglio della nostra Federica Brignone ai Mondiali in Austria nel SuperG di Saalbach. Per la leader della Coppa del Mondo solamente un secondo posto, con la medaglia d'oro sfumata per un solo decimo. Venier, scesa immediatamente dopo a Brignone, ha meravigliato tutti con una prova incredibile sulle nevi di casa e trascinata da un pubblico in delirio: una prova perfetta, con cui ha chiuso con un tempo irraggiungibile, relegando Brignone al secondo posto. Per la nostra azzurra è la quarta medaglia mondiale dopo 2 argenti in gigante (2011, e 2023) ed un oro nella estinta combinata individuale (2023). Per pochi centesimi, Sofia Goggia col quarto tempo, ai piedi dal podio. Delusione per Marta Bassino che era scesa da campionessa mondiale in carica.

L'arrivo di Venier, che supera Brignone per solo 1 decimo e si aggiudica l'oro al Mondiale in SuperG

Le prove delle azzurre: Sofia Goggia delude, Federica Brignone illude

Sofia Goggia ha provato a forzare subito ben sapendo di avere un tempo di riferimento da brividi fatto dalla leader Venier: partenza buona sul filo della prova dell'austriaca ma ancora una volta nella parte centrale con pendenze meno pesanti, perde tantissimo con un finale in rimonta ma senza riuscire a prendersi un posto sul podio. Federica Brignone, leader di Coppa del Mondo e della discesa libera, non ha deluso le attese anche se non era la favorita assoluta nel SuperG di oggi. Un ottimo avvio, poi nella parte centrale ha tenuto per provare a sprigionare il massimo con un finale in accelerazione che ha visto la valdostana perfetta fino al traguardo con un tempo straordinario di 1:20:57 che è le valso per un istante anche il primo posto.

Sofia Goggia al traguardo, per lei quarto tempo finale che la pone solo ai piedi del podio

Le altre azzurre presenti in gara al Mondiale di Saalbach

Marta Bassino si presentava dopo una stagione non esaltante ma da campionessa in carica nella specialità e con un pettorale molto basso. Dopo le prove cronometrate senza entusiasmare, l'azzurra ha avuto difficoltà nella parte iniziale di una pista ricca di insidie che relega Bassino con un finale in penombra. Laura Pirovano con il pettorale n.2 ha pescato una partenza molto bassa con pista ancora perfetta sotto gli sci, ma la prova non è stata entusiasmante con un tempo decisamente anonimo in 1:22:19, pagando il tratto centrale molto pianeggiante. Elena Curtoni, ultima a scendere in pista, fa la sua parte sciando al suo meglio, che le vale un buon crono nella prima parte di gara e poi un sufficiente tempo finale da 1:21:23.

Italia, unica Nazionale a schierare cinque atlete al Mondiale in SuperG

L'Italia aveva sulla carta una chance in più delle altre per fare meglio in SuperG in Austria ma a nulla è servito. Il nostro Paese era l'unico a poter schierare ben cinque atlete al via nella gara odierna, in quanto Marta Bassino, in qualità di campionessa iridata in carica della specialità, era presente d'ufficio e al cancelletto di partenza dove abbiamo potuto schierare anche Laura Pirovano, Federica Brignone, Sofia Goggia ed Elena Curtoni.

Federica Brignone dopo l'argento, quarta medaglia mondiale in carriera: 1 oro e 3 argenti

Brignone: "Ho dato tutto sono orgogliosa, sapevo che non era nelle mie corde"

Federica Brignone argento nel SuperG ha analizzato la propria prova, ritenendosi soddisfatta in una prova che non l'ha mai vista esprimersi al meglio: "Sì ci ho provato, ho fatto bene ma non è stato facile. Arrivare e fare tutto perfetto non mi era mai venuto in SuperG oggi quasi… sono molto orgogliosa. Non era nelle mie corde, si sapeva, con tanti salti e dover sempre pensare di tenere la linea. Io ho pensato solamente ad aprire semplicemente il gas e a dare tutto, al massimo mi sai cartellata da qualche parte". A 34 anni e 14 anni dopo la prima medaglia mondiale, Brignone è ancora protagonista: "E' sempre una bellissima emozione perché un po' di pressione c'era e sapevo di aver fatto una super stagione. Tutti si aspettano sempre qualcosa da me di grande e io per prima sono molto esigente. Qualche sbavatura l'ho fatta ovviamente ma è figlia di scelte che ho fatto e che mi rendono soddisfatta. Grazie al team che mi ha aiutato perché è una crescita importante e sono belle sensazioni scendere sempre in un mondiale"

La top5 del Mondiale di SuperG a Saalbach

Ecco la classifica delle migliori in Austria al Mondiale di Saalbach: cinque atlete in un fazzoletto con due sciatrici a pari tempo per la medaglia di bronzo.

Stephanie Grenier (Austria) 1’20″47 Federica Brignone (Italia) +0.10 Lauren Macuga (USA) e Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) +0.24 Sofia Goggia (Italia) +0.30