video suggerito

Italia subito d’oro ai Mondiali di Sci, vittoria fantastica nel parallelo a squadre miste A Saalbach prima medaglia e primo successo prezioso per la selezione azzurra, che s’impone per un pugno di centesimi: Alex Vinatzer, Lara Della Mea, Filippo Della Vite e Giorgia Collomb autori dell’impresa mai riuscita finora. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

369 CONDIVISIONI condividi chiudi

Italia d'oro ai Mondiali di Sci a Saalbach in Austria. Alex Vinatzer, Lara Della Mea, Filippo Della Vite e Giorgia Collomb l'hanno conquistata nella specialità del "parallelo a squadre miste", battendo in finale la Svizzera.

Successo storico, nel 2019 arrivò il bronzo

Vittoria fantastica, storica e sorpresa per la selezione azzurra che già accedendo alla finalissima aveva ottenuto un grande risultato: il terzo posto nel 2019 (ad Are, in Svezia, con Vinatzer, Maurberger, Della Mea e Curtoni) era stato il miglior piazzamento conquistato finora, la prova odierna ha scolpito un successo straordinario regalando la 78ª medaglia a livello internazionale e 25° titolo iridato della storia.

Ucraina, Francia, Svezia e infine gli elvetici gli avversari che si sono inchinati a una prestazione perfetta sul piano della determinazione e della tecnica individuale. E se Collomb era stata decisiva in semifinale, l'acuto di Vinatzer nella gara clou ha spinto gli azzurri sul gradino più alto del podio. Una "combinata" pazzesca per un debutto iridato straordinario.

La combinazione dei tempi regala l'oro all'Italia contro la Svizzera

L'oro al collo dei quattro sciatori italiani è tanto più importante perché arrivato dopo la sfida contro i ‘crociati' che sulla carta erano i favoriti. S'è conclusa in equilibrio assoluto (2-2), a fare la differenza è stata la migliore combinazione dei tempi. A spostare l'ago della bilancia sono stati il 25.43 della 18enne Giorgia Collomb (al primo Mondiale in carriera dopo il debutto avvenuto a novembre scorso in Coppa del Mondo) e il 24.48 di Alex Vinatzer.

In totale 49.91, 45 centesimi in meno rispetto alla somma dei parziali di Luca Aerni e Delphine Darbellay (che avevano vinto contro Della Vite e Della Mea). Al terzo posto (medaglia di bronzo) s'è classificata la Svezia: ha superato gli Stati Uniti (3-1) grazie alle vittorie di Sara Hector, Kristoffer Jakobsen e Fabian Ax Swartz.

La soddisfazione degli azzurri: "Una battaglia vinta di squadra"

"È stata una vittoria meravigliosa, non poteva esserci un inizio migliore per questi Mondiali. La pista era fantastica e l'atmosfera ci ha dato una grandissima carica", le parole a caldo Filippo Della Vite. "È stata un'autentica battaglia, siamo riusciti a vincerla di squadra".

Quali sono i prossimi appuntamenti nel tabellone dei Campionati Mondiali? Il programma della rassegna iridata a Saalbach prosegue nella giornata di mercoledì con le prove cronometrate della discesa femminile (a partire dalle ore 10) e maschile (a partire dalle ore 12).