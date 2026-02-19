Mikaela Shiffrin celebra l’oro alle Olimpiadi con una foto spettacolare, diventata virale velocemente

Alla fine si può dire che tutto è bene quel che finisce bene. Mikaela Shiffrin è riuscita a rivincere l'oro olimpico. Lo ha fatto alla sua maniera e cioè dominando nello slalom speciale femminile. Una prova magistrale sia nella prima che nella seconda manche per l'americana che ha vinto tra gli applausi pure delle rivali. Dopo le parole di rito, e il ricordo dell'amato papà è arrivato, poi, il momento della grande festa che si è chiusa con una foto sui social network, che sta spopolando. La si vede in pigiama, stanca, felice e con la medaglia d'oro al collo.

L'oro nello slalom e la dedica al papà

Nella combinata è mancata clamorosamente, mancando un oro che pareva scontato, e pure la medaglia perché è stato quarto posto con l'amica Johnson. Nel Gigante si è persa per strada. Il terrore era quella della delusione atroce come a Pechino, ma non è stato così. Successo in pompa magna con una vittoria da inserire negli annali. Dopo aver rifilato un secondo e mezzo a Camille Rast, la sua principale rivale anche in Coppa del Mondo, ha ricordato il papà che mancò quasi all'improvviso qualche anno fa: "Non voglio vivere senza di lui, ma forse oggi è stata la prima volta che ho potuto davvero accettare questa realtà". Parole davvero toccanti quelle di questa atleta, che ha lasciato trasparire il suo stato d'animo.

E la grande festa a Casa Austria

Poi è stato il momento di festeggiare e ovviamente la celebrazione doveva essere in grande stile. Come Federica Brignone ha deciso di farlo a Casa Austria, dove c'è una discoteca che pare di prim'ordine. Ha scelto il blu e il rosso con la divisa bianca, i colori della bandiera americana, e un cappello nero in stile cowboy. Ha danzato e celebrato l'oro, prima di tornare nella sua stanza e per quella lunga serata ha voluto farsi immortalare in una sola foto: in pigiama, stanca, stanchissima, dopo una giornata memorabile. Naturalmente con la medaglia d'oro al collo. Una foto che, va da sé, ha spaccato sui social, colmi di gioia in ogni caso per un meritatissimo oro di una campionessa vera.