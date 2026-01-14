Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci: “Anche scotch sul pene e plastilina per vincere”

L'incredibile scandalo nel mondo del salto con gli sci sulle frodi degli atleti che hanno utilizzato persino iniezioni sulle parti intime per aumentarne le dimensioni, guadagnando in aerodinamicità e quindi in prestazioni finali, sta trovando conferme. Pratiche illecite, adoperate in modo specifico, addirittura consigliate dai più esperti ai giovani, così come ha rivelato l'austriaco Mika Vermeulen, nato come atleta di combinata nordica – salto e sci di fondo – per poi lasciare il trampolino: "Riempiti di plastilina e fissati il pene nell'interno gamba, mi dicevano".

Il racconto arriva dal podcast Skirious Problems dove Mika Vermeulen si diverte a parlare di sci in quasi tutte le sue eccezioni, ma soprattutto per ciò che lo riguarda da vicino, con il suo passato di saltatore e il suo presente da fondista. Il 26enne austriaco, già due volte oro – oltre un argento – in Coppa del Mondo Juniores ha lasciato la combinata nordica per dedicarsi esclusivamente allo sci di fondo. Ma il suo trascorso sui trampolini non è stato dimenticato e, davanti agli scandali e alle truffe che sempre più spesso stanno costellando questa disciplina, non si è tirato indietro nel fornire la propria testimonianza.

La testimonianza di Vermeulen: "Mi dicevano: attaccati il pene alla gamba"

"La prima volta che ho dovuto farmi prendere le misure della tuta" ha raccontato citando aneddoti risalenti a diversi anni fa, "alcuni saltatori più anziani ed esperti sono venuti da me e mi hanno dato un preciso consiglio per evadere i controlli. ‘È molto importante che tu fissi il pene alla parte bassa, sulla coscia con del nastro adesivo". Un suggerimento preciso di cui Vermeulen spiega anche il motivo: "perché lo si fa? Semplice, in questo modo la misura dell'interno gamba risulterà più grossa di uno o due centimetri e ne guadagni sul fronte aerodinamico. Posso dirlo con assoluta certezza" ha poi proseguito il 26enne austriaco, "chiunque venga squalificato nel salto con gli sci oppure nella combinata nordica è perché sta deliberatamente imbrogliando. E molti si giustificano semplicemente dicendo ‘ma tanto lo fanno tutti'…"

Vermeulen: "Non tutti lo fanno ma si crea una cultura pericolosa, pari al vero doping"

Parole che risuonano come un tuono nel silenzio, perché Vermeulen va oltre: "Non dico che lo facciano tutti, spieghiamoci bene e che sia chiaro. Ma quando i controlli non sono severi, poi si crea una certa mentalità per cui tutto è possibile. In passato" ha poi continuato con un altro aneddoto, "molti atleti hanno riempito la loro biancheria intima con tonnellate di plastilina, sempre per aumentare la larghezza del cavallo e ottenere misure fino a cinque centimetri più grosse del normale". Un espediente che per Vermeulen è paragonabile al doping in altre discipline: "Si crea una cultura pericolosa, tutti questi piccoli trucchi hanno lo stesso effetto di una sostanza dopante illegale nello sci di fondo".

La reazione nel salto con gli sci: "Non sa che dice, è come accendere una torcia in un vespaio"

Ovviamente, le parole di Vermeulen hanno alzato un nuovo vespaio attorno al salto con gli sci: "Posso escludere categoricamente oggi qualsiasi tentativo di aumentare le dimensioni dei genitali con mezzi visibili", ha dichiarato a Bild Matthias Hafele, direttore del controllo attrezzature FIS. Così come l'ex olimpionico Magnus Moan: "Forse Vermeulen non sa ciò che dice e il peso delle sue parole… è come accendere una vespa in un vespaio". Stesso pensiero di Nils Vettori della Federazione austriaca: "Mika si riferiva ad alcuni anni fa, nell'ultimo periodo la FIS ha fatto passi da gigante anche in questo tipo di situazioni".

Mika Vermeulen oggi ha lasciato la combinata nordica e si dedica al solo sci di fondo

La conferma scientifica: "Maggiore è la superficie, più vantaggi hai nel salto"

Tuttavia, resta aperto il dibattito perché nel salto con gli sci anche pochissimi millimetri nei posti giusti fanno una enorme differenza: "Tutti questi accorgimenti alterano leggermente il baricentro e il modo in cui si vola, guadagnando da uno a due metri per un salto" ha confermato Nicolas Dessum, allenatore della squadra francese di salto con gli sci. "Maggiore è la superficie, più vantaggioso è l'angolo di attacco. È una differenza molto piccola, ma guadagnare un centimetro in condizioni normali è quasi impossibile ed è per questo che nascono questi trucchi".