Timi Zajc squalificato per una tuta non conforme ai regolamenti: era più corta di 3 millimetri

Il gia campione del mondo nonché oro olimpico a Pechino 2022, Timi Zajc è stato “pizzicato” dalla giuria per aver indossato una tuta non conferme agli standard richiesti. 2° posto cancellato e ammonizione formale per la grave irregolarità davanti alla quale lo sloveno ha ironizzato sui social: “Vedremo di riallungare la situazione…”

Ancora una volta il salto dal trampolino con gli sci è al centro di un mezzo scandalo a causa delle tute non conformi da parte dei suoi atleti. A finire nelle spire della Federazione internazionale è stato questa volta Timi Zajc, il pluri campione sloveno giunto al 2° posto a Oberstdorf nella gara di apertura del Torneo dei Quattro Trampolini: di fronte alle verifiche di fine torneo è risultato che la sua tuta non fosse conforme agli standard richiesti, bensì più corta di ben 3 millimetri. Tanto è bastato per squalificarlo e toglierlo dal podio.

Lo scandalo nel salto con gli sci delle tute ricucite

Nulla a che vedere con lo scandalo increscioso di inizio anno, quando un'intera nazionale, la Norvegia, venne presa con le mani nel sacco, anzi su ago e filo, nell'adattare le tute da sci dei propri atleti, "ricamate" ad hoc per provare ad avere delle prestazioni migliori. Pochi e semplici accorgimenti, quasi impercettibili ad occhio nudo ma che in una disciplina che vive sui dettagli, fanno la differenza sull'aerodinamica, conquistando velocità e preziosi centimetri sui risultati finali. In questo caso, si è trattato di un singolo atleta, ma il risultato non è stato diverso: squalifica.

Il regolamento ferreo, Zajc squalificato per 3 millimetri in meno

Al momento Timi Zajc se l'è cavata con un podio cancellato e una ammonizione che – solo in caso di recidiva – potrebbe trasformarsi in una squalifica più seria. Eppure, quanto accaduto a Oberstdorf, in Germania ha avuto echi ben al di fuori dalla sfera del salto con gli sci. La giuria ha valutato a lungo l'equipaggiamento utilizzato dallo sloveno, che gli aveva permesso di concludere al 2° posto la prima prova del Torneo. Poi, è stato squalificato per aver indossato una tuta troppo corta – anche se per soli tre millimetri – all'altezza delle gambe, violando di fatto il regolamento in vigore.

La reazione divertita di Zajc sui social: "Allungheremo la situazione…"

La stessa analisi sulla tuta era stata compiuta anche nel pre-gara quando però tutto sembrava essere conforme. Il dubbio è dunque che Zajc abbia "operato" sulla tuta poco prima del salto. Poi la seconda verifica e la squalifica, una decisione che avrebbe potuto far infuriare molti, ma che Zajc ha preso alla leggera, quasi divertendosi, stando alla sua reazione social: "Che bella competizione… ma allunghiamo un po' la situazione, magari andrà bene anche in Ga-Pa", ha scritto ironicamente, riferendosi al secondo evento del Torneo, che si terrà a Garmisch-Partenkirchen.

Chi è Timi Zajc pluricampione di salto dal trampolino con gli sci

Timi Zajc ha raggiunto l'apice della sua carriera vincendo la medaglia d'oro individuale sul trampolino grande ai Campionati del Mondo FIS di Planica 2023. Si era laureato anche un campione olimpico, avendo conquistato l'oro nella gara a squadre miste e l'argento nella gara a squadre maschili alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Nei Campionati del Mondo di Volo con gli sci, ha ottenuto un argento individuale nel 2022 e due ori a squadre nel 2022 e 2024.