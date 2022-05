Maria De Filippi nuova ambassador delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 Maria De Filippi ha accettato l’incarico di ambassador delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, consegnato dal comitato olimpico tramite la campionessa di sci alpino Sofia Goggia: “Quello degli atleti è lo stesso sacrificio dei ragazzi di Amici”.

A cura di Enrico Scoccimarro

Maria De Filippi è la nuova Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Lo ha comunicato il comitato organizzatore dei Giochi dopo che la presentatrice, nel corso della finalissima di "Amici 2022", ultima puntata della trasmissione, era stata insignita dalla campionessa Olimpica italiana di sci alpino Sofia Goggia.

La plurimedagliata Olimpica ha consegnato la giacca ufficiale di Milano Cortina 2026 alla "regina della televisione italiana" che, dopo averla ricevuta, ha ringraziato Sofia e ha invitato gli spettatori del programma ad iscriversi al FanTeam dei Giochi sul sito ufficiale delle prossime Olimpiadi invernali. L’investitura è il naturale riconoscimento per una grande appassionata di sport invernali che ha immediatamente accettato di sostenere e accompagnare il Comitato Organizzatore nel suo percorso sulla Road to the Games.

Con l’ingresso di Maria De Filippi si impreziosisce così ancor di più il dream team di Ambassador di cui fanno già parte Deborah Compagnoni, Federica Pellegrini, Alberto Tomba, Francesco Totti, Amadeus, Cristiana Capotondi e Bebe Vio. "Ho scelto di mettermi in gioco – ha detto la presentatrice – e raccontare questo magnifico percorso che ci porterà al 2026 e che deve diventare un esempio di magia pura per tutta l’Italia. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi rappresentano una grande opportunità per il nostro Paese".

Maria De Filippi ha poi trovato un filo comune che lega i ragazzi che intraprendono il percorso all'interno del suo programma, con quello degli atleti: "Ho sempre ammirato la storia che si intuisce esserci alle spalle di ogni gesto sportivo. Una storia fatta di impegno, sacrificio, determinazione. Esattamente lo stesso impegno, lo stesso sacrificio e la stessa determinazione dei ragazzi che ogni anno affrontano la sfida di Amici".

Anche il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha salutato l’ingresso in squadra di una cara amica: "Sono davvero grato a Maria De Filippi per aver accettato il ruolo di Ambassador. Maria – ha aggiunto – che non ha certo bisogno di presentazioni, è una sportiva tenace e appassionata che con grande disponibilità ha dimostrato, ancora una volta, la sua amicizia, vera e sincera, verso il mondo dello sport". Infine, il presidente ha svelato quello che sarà il ruolo principale degli ambassador: "Sarà quello di testimoniare, far conoscere ed entusiasmare chiunque attorno ai Cerchi Olimpici e agli Agitos Paralimpici".