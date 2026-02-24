Lollobrigida svela cosa farà con i soldi vinti alle Olimpiadi Invernali: “Ma dovrò aspettare, sicuro”

Francesca Lollobrigida è ritornata a parlare delle sue due medaglie d’oro conquistate a Milano Cortina. rivelando quali progetti ha in serbo con il loro valore economico che le ha fruttato 360 mila euro esentasse: “Io e mio marito sappiamo cosa fare. Allargare la famiglia e la casa. E lasciare qualcosa per il futuro dei nostri figli”

Le Olimpiadi di Milano Cortina si sono appena concluse ma alcune imprese sono ancora bene impresse nella memoria di tutti i tifosi e gli appassionati. Come quelle compiute dalla Regina della velocità, Francesca Lollobrigida che ha avuto il merito, e la capacità, di dare il la alla più straordinaria edizione olimpica per i colori azzurri in fatto di podi. E' lei che ha vinto la prima medaglia per l'Italia, in una apoteosi assoluta per poi ripetersi una seconda volta, un'ultima volta perché i Giochi 2026 sono stati il suo canto del cigno sportivo. Ora si godrà i meritati allori e ciò che hanno comportato, anche a livello economico: "Dovrò aspettare per vedere quei soldi, questo è poco ma sicuro, ma con mio marito so già come investirli".

Una medaglia olimpica vale. E vale tanto per ogni atleta azzurro che è riuscito a conquistarla: un tema che è stato affrontato più volte nel corso delle Olimpiadi di Milano Cortina, svelando quanto abbiano potuto guadagnare i nostri atleti per i podi conquistati non tanto per la gloria, imperitura, di un successo a cinque cerchi che consacra chiunque nel firmamento agonistico, bensì sotto il più basso e mero profilo veniale. Economico. Tra coloro che potranno beneficiare dei soldi arrivati dai successi di Milano Cortina c'è indubbiamente anche Francesca Lollobrigida che di medaglie ne ha conquistate ben due.

Il primo oro è arrivato nei 3.000 in una giornata perfetta: "C'era mio figlio Tommaso sugli spalti, era il giorno del mio 35° compleanno. Medaglia d'oro e record olimpico… non posso chiedere assolutamente nulla di più dalla vita…" ha ricordato intervenuta a RadioRai. Rivivendo la giornata fantastica che ha fatto commuovere anche il mondo dello sport in diretta universale, con le lacrime e quella corsa verso il piccolo Tommaso, protagonista inconsapevole di una delle più belle fotografie di Milano Cortina: "Sono rientrata ieri" continua Lollobrigida, "e mi è dispiaciuto non partecipare alla Cerimonia di chiusura ma non potevo. Dovevo dedicarmi a mio figlio Tommaso, che non mi vedeva da tempo. Lui non ha ancora capito né realizzato cosa sia accaduto, se non il semplice fatto che da alcuni giorni adesso mamma resta più tempo con lui. "Mamma è mia!" continua a dire quando mi si avvicina qualcuno…"

Lollobrigida e i due ori da 360 mila euro: "Voglio allargare la famiglia e la casa. Lasciando qualcosa per il futuro dei miei figli"

Tommaso godrà anche degli effetti "medagliati" conquistati dalla mamma alle Olimpiadi di Milano Cortina perché Francesca Lollobrigida si ritrova anche con un arricchito conto in banca per i due ori ottenuti. 180 mila euro l'uno, in totale 360 mila euro da reinvestire. In cosa? La campionessa azzurra ha le idee chiare anche in questo: "Le medaglie d'oro? Sono qui, qui… al momento eccole" ha chiosato mostrando i suoi successi. "Non si sono rotte e Tommaso ci ha giocato anche, durante le interviste. Sono 180 mila euro a medaglia d'oro" ha poi ripreso. "E per la prima volta sono completamente esentasse. Che progetto ho? Di allargare la famiglia e anche la casa… Voglio tenere qualcosa anche per il futuro dei miei bimbi…". Un piano chiaro e delineato che però dovrà aspettare: "Quando arriveranno i soldi? Non lo so ancora" ha concluso sorridendo. "Di sicuro dovrò aspettare…"