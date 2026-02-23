sport
Olimpiadi Invernali 2026

Quanto hanno guadagnato gli atleti italiani per le medaglie vinte alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

L’Italia chiude le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con un record storico di 30 medaglie e oltre 6,5 milioni di euro distribuiti in premi: Brignone, Fontana e Lollobrigida guidano la classifica degli incassi tra gli atleti azzurri.
A cura di Vito Lamorte
Immagine
Olimpiadi Invernali 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono chiuse con un risultato storico per l’Italia: quarto posto nel medagliere e 30 podi complessivi (10 ori, 6 argenti e 14 bronzi), miglior bottino di sempre per la spedizione azzurra, superiore anche alle 20 medaglie di Lillehammer 1994.

Oltre al prestigio sportivo, i successi hanno avuto un peso economico rilevante. In base ai premi stabiliti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (esentasse per questa edizione), sono previsti 180mila euro per l’oro, 90mila per l’argento e 60mila per il bronzo. Considerando che nelle gare a squadre il premio viene riconosciuto per intero a ciascun atleta e non suddiviso, il totale erogato supera i 6,5 milioni di euro.

Immagine

I premi complessivi dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026

Nel dettaglio, sono stati premiati 17 ori (3,42 milioni), 13 argenti (1,17 milioni) e 33 bronzi (1,98 milioni), per un totale di circa 6,57 milioni di euro.

Un record assoluto, come sottolineato dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, che ha evidenziato come il premio economico rappresenti soprattutto il riconoscimento di anni di lavoro, sacrifici e continuità ad altissimo livello: "Abbiamo registrato il record assoluto di premi in denaro, noi non ci saremmo mai stancati di erogarne altri. Dietro a un premio in denaro c’è il riconoscimento ad atleti e atleti dell’impegno pluriennale, della capacità di mantenersi ai vertici, la determinazione a superare qualsiasi ostacolo ma anche essere un messaggio per i giovani per avvicinarsi allo sport".

Immagine

Quanto hanno guadagnato gli atleti italiani a Milano-Cortina 2026

Sul fronte individuale, le atlete con i guadagni più elevati sono Federica Brignone, Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida, tutte a quota 360mila euro. Seguono, tra gli altri, Lisa Vittozzi (270mila euro) e diversi protagonisti del pattinaggio e dello slittino, a conferma di una spedizione ampia e competitiva in molte discipline.

  • Federica Brignone (sci) – 360mila euro
  • Arianna Fontana (pattinaggio) – 360mila euro
  • Francesca Lollobrigida (pattinaggio) – 360mila euro
  • Chiara Betti (pattinaggio) – 270mila euro
  • Elisa Confortola (pattinaggio) – 270mila euro
  • Lisa Vitozzi (biathlon) – 270mila euro
  • Andrea Giovannini (pattinaggio) – 240mila euro
  • Simon Kainzwaldner (slittino) – 240mila euro
  • Thomas Nadalini (pattinaggio) – 240mila euro
  • Marion Oberhofer (slittino) – 240mila euro
  • Emanuel Rieder (slittino) – 240mila euro
  • Pietro Sighel (pattinaggio) – 240mila euro
  • Luca Spechenhauser (pattinaggio) – 240mila euro
