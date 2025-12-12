sport
Lindsey Vonn fenomenale trionfa a St. Moritz a 41 anni: aveva smesso di sciare, oggi torna regina

Lindsey Vonn ha vinto in modo maestoso la discesa libera di St.Moritz. L’americana ha vinto per la prima volta dopo sette anni e a un anno dal grande ritorno. Sofia Goggia è quarta.
A cura di Alessio Morra
Immagine

Lindsey Vonn ha vinto la discesa libera di St.Moritz. Per oltre un decennio le sue vittorie hanno rappresentato la normalità. Oggi non è così. Perché l'americana è tornata a trionfare in Coppa del Mondo a 41 anni e soprattutto a oltre sette anni e mezzo dall'ultimo successo. Una vittoria ottenuta di forza da Vonn, che in modo poderoso ha sbaragliato la concorrenza. E ora fa davvero paura. Quarto posto per Sofia Goggia.

Vonn trionfa in modo maestoso a St.Moritz

Un anno fa, dopo cinque anni di stop, annunciò che voleva tornare sulle piste. Molti pensarono fosse una lunga passerella d'addio. I risultati sono stati modesti, solo un podio, comunque non da buttare. Questo è l'anno olimpico e Vonn a quello pensa a prendersi una medaglia d'oro a Milano e Cortina. Si è presentata a questa stagione con una preparazione esemplare, l'ha detto lei stessa: "Non ho mai lavorato così bene" e con cinque chili e mezzo di muscoli in più.

Nella discesa di St.Moritz è partita con il pettorale numero 16 e con un finale mostruoso si è messa al comando, rifilando oltre un secondo all'austriaca Mirjam Puchner, dietro per 1.16 e 1.31 a Sofia Goggia, che è stata a lungo sul podio fino a quando non è stata scalzata dall'austriaca Egger, partita con il pettorale numero 27 e giunta clamorosamente seconda. Ottava posizione per Laura Pirovano.

La gioia di Lindsey Vonn, caduta per l’enorme velocità subito dopo aver tagliato il traguardo.
La gioia di Lindsey Vonn, caduta per l’enorme velocità subito dopo aver tagliato il traguardo.

Prima vittoria in Coppa del Mondo dopo 7 anni

Lindsey Vonn, che ha detenuto il record di successi in Coppa del Mondo fino al sorpasso della connazionale, poco amata, Mikaela Shiffrin, torna a vincere in Coppa del Mondo dopo oltre sette anni e mezzo. L'ultimo trionfo era datato: 14 marzo 2018, quando vinse ad Are in Svezia. Sabato sempre a St.Moritz c'è un'altra discesa libera e Vonn se correrà in questo modo avrà la possibilità di fare il bis, che sarebbe ulteriormente strepitoso. Già questo successo basta per l'americana che è ritornata davanti a tutte.

