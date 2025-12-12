Lindsey Vonn fenomenale trionfa a St. Moritz a 41 anni: aveva smesso di sciare, oggi torna regina

Lindsey Vonn ha vinto in modo maestoso la discesa libera di St.Moritz. L’americana ha vinto per la prima volta dopo sette anni e a un anno dal grande ritorno. Sofia Goggia è quarta.

Lindsey Vonn ha vinto la discesa libera di St.Moritz. Per oltre un decennio le sue vittorie hanno rappresentato la normalità. Oggi non è così. Perché l'americana è tornata a trionfare in Coppa del Mondo a 41 anni e soprattutto a oltre sette anni e mezzo dall'ultimo successo. Una vittoria ottenuta di forza da Vonn, che in modo poderoso ha sbaragliato la concorrenza. E ora fa davvero paura. Quarto posto per Sofia Goggia.

Vonn trionfa in modo maestoso a St.Moritz

Un anno fa, dopo cinque anni di stop, annunciò che voleva tornare sulle piste. Molti pensarono fosse una lunga passerella d'addio. I risultati sono stati modesti, solo un podio, comunque non da buttare. Questo è l'anno olimpico e Vonn a quello pensa a prendersi una medaglia d'oro a Milano e Cortina. Si è presentata a questa stagione con una preparazione esemplare, l'ha detto lei stessa: "Non ho mai lavorato così bene" e con cinque chili e mezzo di muscoli in più.

Nella discesa di St.Moritz è partita con il pettorale numero 16 e con un finale mostruoso si è messa al comando, rifilando oltre un secondo all'austriaca Mirjam Puchner, dietro per 1.16 e 1.31 a Sofia Goggia, che è stata a lungo sul podio fino a quando non è stata scalzata dall'austriaca Egger, partita con il pettorale numero 27 e giunta clamorosamente seconda. Ottava posizione per Laura Pirovano.

La gioia di Lindsey Vonn, caduta per l’enorme velocità subito dopo aver tagliato il traguardo.

Prima vittoria in Coppa del Mondo dopo 7 anni

Lindsey Vonn, che ha detenuto il record di successi in Coppa del Mondo fino al sorpasso della connazionale, poco amata, Mikaela Shiffrin, torna a vincere in Coppa del Mondo dopo oltre sette anni e mezzo. L'ultimo trionfo era datato: 14 marzo 2018, quando vinse ad Are in Svezia. Sabato sempre a St.Moritz c'è un'altra discesa libera e Vonn se correrà in questo modo avrà la possibilità di fare il bis, che sarebbe ulteriormente strepitoso. Già questo successo basta per l'americana che è ritornata davanti a tutte.